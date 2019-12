Liderul PSD a spus la TVR 1 un banc cu ministrul Finanțelor: 'Știți cum îl salută un Euro pe Cîțu?'

Liderul interimar PSD, Marcel Ciolacu, a spus marți seară, la TVR 1, un banc care circulă în mediul politic despre ministrul Finanțelor, Florin Cîțu (PNL).

„Daca un Euro se intalneste cu dl Citu, stiti cum il saluta? 'Give me five!'”, a spus Marcel Ciolacu. 'Give me five' este o expresie în limba engleză care înseamnă 'Bate palma!', dar tradusă ad-litteram înseamnă 'Dă-mi cinci'.

După venirea PNL la guvernare s-a înregistrat o depreciere a monedei naționale în raport cu Euro, iar PSD-iștii au spus că acest lucru se datorează afirmațiilor noilor guvernanți privind depășirea deficitului bugetar de 3% și atingerea unui prag mai mare de 4%.