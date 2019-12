Marcel Ciolacu: Dacă PSD dispare, în România nu mai există democrație

Liderul interimar PSD, Marcel Ciolacu, a declarat marți seară, la TVR 1, că fără PSD nu mai este democrație în România pentru că democrația presupune să existe și putere și opoziție, iar singurul partid de opoziție este cel social-democrat, după ce președintele Klaus Iohannis a declarat marți că moțiunea simplă depusă de PSD în Senat a fost o „golăneală”.

„Suntem deja obisnuiti cu aceasta atitudine fata de PSD a presedintelui Romaniei. Sper din tot sufletul sa fie atitudinea din primul mandat. Astept atitudinea din al doilea mandat, din 22 decembrie. Posibil sa fi ramas in jocul de campanie electorala. Dl Presedinte Klaus Iohannis este si presedintele meu, cand esti ales presedinte esti presedintele tuturor romanilor. Democratia exista cata vreme exista si putere si opozitie. Daca PSD dispare, in Romania nu mai exista democratie, deoarece nu mai exista opozitie. PSD este singurul partid de opozitie. Acesta este termenul constitutional in care presedintele Iohannis trebuie sa aseze lucrurile. Depunerea unei motiuni este un gest constitutional al opozitiei”, a spus Ciolacu.