Liderul PSD Bacău, Dragos Benea, replică tăioasă pentru Cosmin Necula: '#primarulmochetă sa faca eforturi ca zapezile sa nu-l prinda in Dubai, ca anul trecut'

Presedintele PSD Bacau, Dragos Benea, a transmis luni ca in loc sa-i critice pe social-democrati pentru scorul obtinut la alegerile prezidentiale, primarul municipiului, Cosmin Necula, proaspat exclus din PSD, ar trebui sa se asigure ca se semneaza contractele de deszapezire pana sa vina ninsorile.

„Lui Cosmin Necula, organizatia judeteana PSD Bacau i-a retras sprijinul politic inca din septembrie 2019, fiind multe voci autorizate in partid care spun ca acest lucru trebuia sa se intample mai repede.

Argumentele au fost de ordinul lipsei totale a performantei administrative in municipiul Bacau si politice - negocieri subterane cu alte partide, concretizate in sustinerea altui candidat la prezidentiale decat cel al PSD. Propunerea de excludere din PSD imi apartine, pentru ca nu poti - nici macar in politica - sa scuipi in iunie (dupa europarlamentare) unde ai pupat in mai (in campania electorala).

Fara PSD, Necula era un oarecare; acum depune eforturi sa devina un ilustru oarecare.

Recunoscut de o tara intreaga drept #primarulmocheta, Necula ar trebui sa faca eforturi ca zapezile ce vor veni sa nu-l surprinda in Dubai, ca anul trecut, ci cu contractele de deszapezire semnate.

Organizatia judeteana PSD Bacau si-a sustinut intotdeauna candidatii (inclusiv pe Necula in 2016 la Primarie), iar criticile pe care le-am formulat au fost facute mereu in interiorul forurilor statutare ale partidului - inclusiv privitor la campania de la prezidentiale 2019”, spune Dragoș Benea, liderul PSD Bacau, intr-un punct de vedere transmis STIRIPESURSE.RO.

