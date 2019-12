Liderul PSD: Grindeanu își dorește să revină în politică

Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat marți, la TVR 1, că a discutat cu fostul premier Sorin Grindeanu, demis de partid prin moțiunea de cenzură și ulterior exclus din PSD, și că acesta ar vrea să revină în politică.

„Este o vorba, cand iti intra politica in sange e greu sa-ti mai iasa. Am vorbit cu dl Grindeanu, suntem prieteni. Se pare ca este unul din oamenii valorosi care doreste sa reintre in politica. Mai este dl Neacsu”, a zis Ciolacu. El a facut afirmatia in contextul unei discutii legate de eventuale reveniri in PSD ale unor fosti lideri exclusi.

Sorin Grindeanu este in prezent presedinte ANCOM. Marian Neacsu (ex-secretar general PSD) este vicepresedinte ANRE.