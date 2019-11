Un lider PSD iese la rampă, după ce Iohannis a umilit-o pe Dăncilă în județ: 'Trebuie să facem o analiză serioasă şi pertinentă'

Preşedintele PSD Harghita, Romeo Ţepeş-Focşa, a declarat, în legătură cu rezultatele înregistrate în judeţ în turul doi al alegerilor prezidenţiale, că este nevoie de o analiză serioasă şi pertinentă la nivelul organizaţiei, dar şi de o analiză la nivel naţional.

"După cum am văzut rezultatele exit-poll-urilor, nu ne rămâne decât să felicităm echipa câştigătoare. Le mulţumesc harghitenilor care au votat pentru candidatul nostru şi celor care au fost la vot, în mod special. Cred că pe noi, organizaţia PSD Harghita, acest rezultat ne va pune să facem o analiză extrem de serioasă şi pertinentă vizavi de ce vrem să facem mai departe. Cât despre performanţele la nivel naţional, cu siguranţă vom analiza toate rezultatele cu celeritate în Comitetul Executiv. Partidul Social Democrat are nevoie mai mult ca oricând de fiecare coleg, în perspectiva alegerilor de anul viitor. Cu încredere, curaj şi profesionalism putem să devenim mai puternici ca niciodată", a declarat, pentru AGERPRES , Romeo-Ţepeş Focşa.În judeţul Harghita, Klaus Iohannis a câştigat detaşat turul doi al alegerilor prezidenţiale, fiind votat de 70,36 % dintre alegătorii prezenţi la urne, în vreme ce contracandidata sa, Viorica Dăncilă, a fost preferată de 29,63 % dintre votanţi, arată rezultatele finale publicate pe site-ul Autorităţii Electorale Permanente.Singura localitate din Harghita unde Viorica Dăncilă a câştigat, la o diferenţă de două voturi, este comuna Atid, unde candidata PSD a fost votată de 198 de persoane iar Klaus Iohannis a fost preferat de 196 de alegători.Judeţul Harghita s-a situat pe ultimul loc pe ţară în ceea ce priveşte prezenţa la vot, cu 22.86 %, conform datelor Biroului Electoral Central, mult sub procentul înregistrat la nivel naţional.Prezenţa la vot la primul tur al alegerilor prezidenţiale a fost, în Harghita, de 42,32 %.