VIDEO - Liderul senatorilor PNL a explicat scenele cu coniacul și pisica: Îmi pare rău. Eram în pauză. Am vrut să destind atmosfera, a fost o glumă

Liderul senatorilor PNL, Daniel Fenechiu, a explicat miercuri imaginile suprinse în sistemul de teleconferință, marți noaptea, la dezbaterile ședinței Comisiei Juridice a Senatului pe tema legii carantinei.

Într-o pauză a ședinței, senatorul PNL le-a arătat colegilor sticlă de coniac. „Un coniac din anul naşterii mele, are 50 de ani. Aşa, când e un moment important, beau câte un păhărel, îmi stimulează crativitatea, e foarte, foarte ok. Şi ca lumea să nu ştie ce fac, bem din ceşcuţă. Ştii, că pe vremuri, când eram elev, şi încălcam anumite reguli, îmi puneam în ceşcuţă. Noroc!”, a spus Fenechiu, care a dus ceașca la gură. Ulterior, acesta le-a arătat pisicul său, pe nume Sasha, membrilor comisiei și a glumit că și pisica votează cu lăbuța în cadrul dezbaterilor.

„Momentul cu coniacul era intr-o pauza de 20 de minute, nu era in timpul votului. Nu am baut coniac, pur si simplu am aratat o cescuta, era o gluma, era un moment de relaxare. Am vrut să destind atmosfera. Din punctul meu de vedere nu am facut nimic reprobabil. Cei care cred ca un senator sau deputat nu este tot om, nu este cuprins de oboseala, greseste”, a spus Fenechiu la Digi24. „Era o glumă despre faptul că, la 1 noaptea, nu poți face legi, în contextul în care te-ai dus la ora la 14, la prânz”, a precizat el.

Senatorul a indicat că dacă s-a viziona întreg momentul care dureaza mai multe minute, atunci ar reiesi că totul a fost o glumă, însă imaginile selectate și difuzate public pot induce o altă percepție. „Afecteaza imaginea mea si imaginea PNL”, a spus el, care a indicat că îi pare rău de ce s-a întâmplat și că nu știa că se înregistrează și în pauză.

„A fost un moment de destindere gustat de colegii mei”, a mai spus liberalul.

