Lidl România va susţine programul Teach for Romania, pentru al cincilea an consecutiv, cu ajutorul clienţilor

Lidl România susţine programul Teach for Romania, pentru a cincilea an consecutiv, cu ajutorul clienţilor, se arată într-un comunicat al companiei, remis, luni, AGERPRES.

În perioada 23 august - 5 septembrie, la achiziţionarea oricărui produs din gama Şcoala în coolori vesele, Lidl România donează câte 1 leu către programul Teach for Romania. Astfel, pentru al cincilea an la rând, cu ajutorul clienţilor săi, Lidl va susţine recrutarea şi formarea cadrelor didactice din 28 de comunităţi vulnerabile, pentru a putea oferi educaţie de calitate celor peste 2.500 de copii beneficiari ai parteneriatului.

În România, 1 din 5 copii abandonează şcoala în mediul rural, iar 44% din elevii români suferă de analfabetism funcţional (Testul PISA 2018 - Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică). În 2019, în peste 1.000 de şcoli din România niciun copil de clasa a 8-a nu a obţinut media 5 la Evaluarea Naţională. De asemenea, aproape 40% din şcolile din România sunt considerate şcoli defavorizate (cu elevi cu risc mare de abandon şcolar, performanţă şcolară redusă şi condiţii economice precare ale elevilor şi familiilor lor).Una dintre cauzele acestor rezultate este lipsa cadrelor didactice, în special în zonele rurale, precum şi a oportunităţilor limitate de formare şi dezvoltare profesională. Pentru că toţi copiii ar trebui să aibă oportunităţi egale şi să beneficieze de profesori competenţi şi motivaţi să le ofere o educaţie la cel mai înalt nivel, Lidl se implică activ în susţinerea organizaţiei Teach for Romania, ce îşi propune să faciliteze educaţia de calitate în şcolile din comunităţi vulnerabile.Acesta este cel de-al cincilea an consecutiv în care Lidl susţine programul Teach for Romania prin intermediului unei astfel de campanii. De la demararea parteneriatului strategic şi până în prezent, Lidl România, împreună cu clienţii săi, au susţinut organizaţia cu peste 5.000.000 lei, oferind un sprijin real an de an celor peste 2.500 de copii beneficiari ai parteneriatului. Cu ajutorul celor 160 de profesori Teach for Romania, dintre care 72 absolvenţi ai programului, în anul şcolar 2020-2021 au fost pregătiţi elevi din 22 de judeţe: Argeş, Bacău, Braşov, Bucureşti, Buzău, Călăraşi, Cluj, Constanţa, Covasna, Dâmboviţa, Galaţi, Giurgiu, Ialomiţa, Iaşi, Ilfov, Mureş, Prahova, Sibiu, Suceava, Tulcea, Vâlcea, Vrancea.Activitatea profesorilor Teach for Romania are un impact real, contribuind la dezvoltarea unui sistem educaţional echitabil, de calitate, în care cadrele didactice se concentrează exclusiv pe nevoile de educaţie ale copiilor, oferindu-le o şansă reală la un viitor mai bun. Printre rezultatele obţinute se numără reducerea decalajelor în ceea ce priveşte competenţele de literaţie la elevi, reducerea comportamentelor agresive prin dezvoltarea abilităţilor socio-emoţionale, reducerea absenteismului şi prevenirea abandonului şcolar, stimularea motivaţiei pentru educaţie, dar şi împuternicirea elevilor şi dezvoltarea abilităţilor de leadership, pentru ca ei să devină cetăţeni activi şi funcţionali în societate.În plus, anul trecut, odată cu schimbările produse de debutul pandemiei de coronavirus, cadrele didactice din programul Teach for Romania au găsit soluţii pentru a păstra contactul cu copiii din medii defavorizate, care nu au avut acces la şcoala online. Pentru a rămâne conectaţi cu elevii, au strâns dispozitive pentru copii, care le-au permis să se conecteze la orele de curs online, au sprijinit telefonic părinţii, bunicii sau colegii de cancelarie să instaleze aplicaţiile necesare pentru şcoală, au pregătit cărţi şi caiete de lucru pentru fiecare elev din clasă, pe care le-au dus periodic copiilor şi nu numai.Teach for Romania este o organizaţie non-guvernamentală, parte din reţeaua globală Teach for All, care caută şi pregăteşte oameni valoroşi, cu sau fără experienţă anterioară de predare, pentru a deveni profesori în învăţământul de stat, pentru copiii din medii vulnerabile. În acest mod, organizaţia contribuie la asigurarea unei educaţii de calitate, iar profesorii pregătiţi de Teach for Romania pot deveni agenţi ai schimbării în educaţie pe termen lung.