Descoperire INCREDIBILĂ într-o bisericuţă de lemn din județul lui Dacian Cioloș: 'Am scos trei saci, dar la momentul respectiv nu am dat prea mare importanță'

O colonie cu circa 200 de exemplare din două specii de lilieci protejate în România - liliacul mare cu potcoavă şi liliacul cărămiziu - a fost descoperită recent într-o bisericuţă de lemn din localitatea Zalnoc, judeţul Sălaj, cu ocazia unor lucrări de restaurare a acoperişului lăcaşului de cult monument istoric.

"În momentul în care ne-am apucat să schimbăm învelitoarea, am găsit deasupra bolţii o cantitate mare de mizerie făcută de lilieci. Cred că am scos trei saci de mizerie de acolo, dar la momentul respectiv nu am dat prea mare importanţă acestui fapt, mai ales că nu am văzut decât unul sau doi lilieci zburând prin biserică. Duminică, am revenit la bisericuţă după o perioadă de pauză şi am văzut, agăţaţi de boltă, mai mulţi lilieci. Pentru că ne-am gândit că localnicii nu vor fi de acord cu liliecii în biserică, am luat legătura cu Centrul pentru Cercetarea şi Conservarea Liliecilor, ca să vedem ce e de făcut", a declarat joi, pentru AGERPRES, Bogdan Ilieş, unul din cei care se ocupă cu proiectul de restaurare a monumentului istoric din Zalnoc.

Potrivit acestuia, joi, a venit la Zalnoc Bucs Szilard-Lehel, preşedintele consiliului director al Centrului pentru Cercetarea şi Conservarea Liliecilor, care i-a precizat faptul că e vorba de circa 200 de lilieci din speciile mare cu potcoavă şi cărămiziu, ambele protejate pe teritoriul României.

"În urma discuţiilor, am luat decizia de a amâna până în septembrie procesul de tratare a şindrilei, pentru că atunci când vremea se răceşte liliecii se adăpostesc în peşteri şi vor pleca din biserică. De asemenea, vom sigila cu plasă locurile prin care ar putea intra în lăcaşul de cult, dar le lăsăm la dispoziţie podul. E posibil ca şi până acum să fi stat în pod, dar i-am deranjat cu lucrările şi s-au mutat în biserică", a explicat Bogdan Ilieş.

Conform Centrului pentru Cercetarea şi Conservarea Liliecilor, liliecii din România formează una dintre cele mai importante populaţii din Europa, atât datorită numărului mare de specii de la noi din ţară, cât şi mărimii coloniilor. Pe teritoriul ţării noastre au fost identificate până în momentul de faţă 32 de specii de lilieci.