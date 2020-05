Lilla Debelka, de Ziua Românilor de Pretutindeni: Îi îndemn să nu uite niciodată de unde au plecat și să păstreze în suflet mândria de a fi român!

Ziua Românilor de Pretutindeni, sărbătorită începând cu anul 2015 în ultima duminică a lunii mai, este celebrată anul acesta pe 31 mai. Sărbătorirea acestei zile importante pentru românii din toate colțurile lumii a fost instituită prin lege. Această lege reglementează drepturile persoanelor ce își asumă în mod liber identitatea culturală română — persoanele de origine română și cele aparținând filonului lingvistic și cultural românesc, din afara granițelor României- având ca scop menținerea, promovarea și afirmarea identității lor culturale, etnice, lingvistice și religioase.

Este evident că există o relație de interdependență între România și românii din afara granițelor. Cei din urmă simt nevoia de a se identifica cu statul român și au nevoie ca România să le apere și să le promoveze drepturile și interesele, fiind, la rândul lor, un catalizator pentru dezvoltarea țării noastre.

"Cunoscând situația din Diaspora și realizând nenumărate vizite în alte țări, românii din străinătate au devenit a doua mea familie, alături de care am fost cu toată susținerea și solidaritatea mea.

În perioada în care am activat ca secretar de stat, în cadrul Ministerului pentru Românii de Pretutindeni, am reușit să cunosc mulți oameni deosebiți, care mi-au demonstrat că dragostea de țară, profesionalismul și omenia se pot manifesta oriunde în lume, indiferent de loc sau de timp. Am simțit mereu că inima românilor din străinătate bate pentru România, căci, indiferent unde au ajuns, ei au păstrat valorile noastre naționale, limba, istoria, tradițiile, obiceiurile și credințele.

Azi, toate gândurile și sentimentele mele se îndreaptă către românii de pretutindeni, pe care îi îndemn să nu uite niciodată de unde au plecat și să păstreze în suflet mândria de a fi român. La mulți ani, din suflet, tuturor românilor de pretutindeni!" a declarat Lilla Debelka, Președintele departamentului pentru Românii de Pretutindeni, din cadrul Consiliului Național PSD.