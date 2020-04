Lilla Debelka, vicepreședinte al PSD Bihor, sare în ajutorul medicilor. A donat măști chirurgicale Spitalului de Psihiatrie Nucet

Ne aflăm într-un moment, în care mai mult ca oricând avem nevoie la toate nivelurile de solidaritate, atât individuală cât și corporativă.

Lilla Debelka, Vicepreședinte PSD Bihor se implică în lupta cu noul coronavirus și a donat Spitalului de Psihiatrie Nucet, 2000 de măști chirurgicale.

"Ne confruntăm cu o situație fără precedent. În mod special, spitalele au nevoie de sprijin în această perioadă grea.

Prin această donație, am dorit să fiu aproape de cei care suferă și de cei care fac eforturi să le aline suferința. Fiecare dintre noi are puterea de a spori resursele cu care medicii salvează vieți. Consider că e nevoie de implicarea tuturor în oprirea răspândirii virusului COVID-19 ”, a spus Lilla Debelka.