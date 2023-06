Linda Gray, alias Sue Ellen, surprinde pe toată lumea: 'Serialul Dallas mi-a lăsat un gust amar'

Linda Gray, cunoscută în întreaga lume pentru interpretarea memorabilă a lui Sue Ellen în celebrul serial Dallas din anii '80, în care a portretizat soția alcoolică a maleficului J.R. Ewing, a devenit o figură iconică. La vârsta de 82 de ani, actrița emană un farmec deosebit și se menține într-o formă senzațională. Cu toate acestea, surprinzător, ea critică aspru filmul care a consacrat-o, demonstrând că este o personalitate complexă și independentă, scrie avantaje.ro.

Pe 12 septembrie, actrița a împlinit 82 de ani, însă nu-și trădează deloc vârsta. Acum trăiește o viață discretă în suburbia din California, Valencia, unde deține o fermă. Celebrul serial „Dallas' a fost urmărit cu sufletul la gură și de milioane de români, iar Linda a jucat rolul lui Sue Ellen din 1978 până în 1991, apoi a apărut într-un șir de filme de succes și a reluat rolul ei la câteva reuniuni din Dallas. De asemenea, o actriță de teatru desăvârșită, a jucat rolul doamnei Robinson într-o producție The Graduate în 2001. S-a întors la Dallas în 1996 și 1998 pentru spin-off și a apărut și la reboot din 2012 până în 2014.

Serialul Dallas i-a lăsat un gust amar

Acum, actrița ajunsă la 82 de ani, spune că uitându-se în urmă și-a dat seama că serialul Dallas i-a lăsat un gust amar. Își amintește că în acea perioadă, majoritatea celor implicați în realizarea proiectului era alcătuită doar din bărbați. Ea a mărturisit că a lucrat într-un mediu ostil femeilor, fiind adesea subestimată, ignorată și nevoită să se susțină singură.

'Să fim sinceri, acolo, în vremurile acelea, femeile erau marginalizate, desconsiderate, nicidecum un factor de decizie, ci doar unul de decor. Serialul Dallas era unul șovinist, sinceră să fiu. Producătorii, scriitorii, aveau cîteva femei scriitori, dar erau acolo doar de decor. Dar lumea se schimbă…și eu am putut vedea această schimbare. Femeile se ridicau și deveneau foarte vocale în ceea ce privește modul în care erau tratate, salariile pe care le primeau și numărul femeilor care se ridicau în apărarea lor a crescut tot mai mult', a dezvăluit Linda Gray pentru revista'Hello', într-un număr special dedicat Zilei Internaționale a Femeilor.

Linda Gray a trăit o viață pe care mulți nici nu și-ar putea să și-o imagineze

Născută în 1940, în Santa Monica, California, a început să lucreze ca model în timp ce era tânără mamă, iar apoi a fost distruibuită în celebrul serial TV Dallas, în ciuda reticenței părinților ei și a soțului său cu privire la cariera de actriță.

„Am intrat în industrie ca model, dar părinții mei nu voiau să devin actriță, și nici soțul meu. Era o lume atât de diferită și totuși știam că trebuie să-mi trăiesc visul. A fost dificil pentru mine și eram atât de naivă la acea vreme, sună ciudat acum, dar nu știam la vârsta aiai cum era lumea. AM fost foarte, foarte norocoasă că am avut doi bărbați minunați care m-au ghidat în cariere mea- Norman Lear și Dennis Weaver, oaemeni puternici în industria noastră, dar totuși eram foarte naivă în ceea ce privește modul în care erau tratate femeile.', a spus Linda.

Linda susține că participarea la serial i-a schimbat viața. Își amintește cât de naivă era și cum femeile erau tratate mereu cu superioritate în anii 80, dar că se bucură și se simte binecuvântată pentru că a asistat la atâtea schimbări în această industrie, și nu numai.

„ Dezvoltarea lui Sue m-a suprins (n.r.pe parcursul filmului). Femeile din show erau suport de cărți, eram acolo să mergem la petreceri și să gătim în bucătărie, nu era nicio substanță – iar Sue era alcoolică. Ei bine, nu e de mirare că era alcoolică! Dar a urmat un complot grozav. Prima doamnă Betty Ford a ieșit și a spus că are o problemă, m-am gândit: „Wow, asta e interesant, cineva de statura lui [Betty] împărtășește asta?' și așa mi-am făcut curaj și le-am zis [producătorilor]: „Vă rog să nu mai bea Sue'. Am putut simți această schimbare în societate, în mine însumi; un val de femei care își asumă puterea, spunând: „Nu, nu voi face asta', a mai povestit Linda, precizând însă că Dallas a fost primele seriale care au adus în prim-plan și problemele cu alcoolul la femei sau lupta cu cancerul.

„Dallas a fost, de asemenea, unul dintre primele seriale care a arătat o mastectomie cu Miss Ellie [interpretată de Barbara Bel Geddes]. Venim dintr-o lume în care acoperim aceste lucruri, le ascundem sub covor: să nu vorbim despre femeile care beau prea mult, să nu vorbim despre cancerul de sân, să nu vorbim despre așa ceva, fetele bune sunt văzute, dar nu și auzite.

Așa că mă simt binecuvântată că am văzut schimbarea și am simțit schimbarea și a fost esențială pentru creșterea și expansiunea femeilor, cine suntem și ceea ce reprezentăm, pentru a ne lua locul în lume, în loc să ni se spună ce să facem , ce să gândim sau unde să mergem acasă', a mai spus Linda pentru Hello.

Linda pare să fi descoperit elixirul tinereții și, în ciuda vârstei sale, este o personalitate efervescentă și la fel de frumoasă ca pe vremea în care juca în serialul care a consacrat-o. Linda se mândrește cu o siluetă suplă, o energie debordantă și un zâmbet larg. În 2020, îndrăgita actriță a trecut printr-o mare dramă, fiul ei, Jeff Thrasher, în vârstă de 54 de ani. Devastată de durere, ea a anunțat pe o rețea de socializare că fiul său, Jeff Thrasher, a murit pe 23 noiembrie, la vârsta de 54 de ani.. ‘O reamintire a vieții fiului meu Jeff. Era ființa cea mai bună, cea mai nostimă, cea mai dulce… El a adus lumii atâta dragoste și era iubit de toată lumea! Fie ca să aibă o călătorie magică’, a scris Linda Gray lângă o fotografie în care fiul său.