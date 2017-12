Lionel Messi, desemnat cel mai bun fotbalist al planetei, potrivit prestigioasei anchete The Guardian - VIDEO

Argentinianul Lionel Messi a fost desemnat cel mai bun fotbalist al planetei, în urma prestigioasei anchete Top 100, organizată şi aşteptată an de an ca pe un eveniment, de cotidianul londonez The Guardian, pentru alcătuirea acestei ierarhii fiind consultaţi 169 de experţi, între care foşti internaţionali, precum Hernan Crespo, Ronaldo, Javier Zanetti, ziarişti din lumea întreagă.

Ierarhia rezultată în urma votului unora dintre cele mai pricepute personalităţi ale lumii fotbalului, ancheta reprezentând o referinţă în materie, include, exclusiv, fotbalişti care evoluează în cele 5 cele mai puternice campionate europene, Spania, Anglia, Italia, Germania şi Franţa, pe locul secund, după Leo Messi, fiind plasat portughezul Cristiano Ronaldo, care a cucerit în 2017 al 5-lea Balon de Aur, în timp ce "transferul anului", brazilianul Neymar Jr., fotbalist care a costat 222 milioane de euro, completează podiumul, potrivit Agerpres.

Ca o dovadă a valorii deosebite a celor 100 de jucători aleşi, pe ultimul loc a fost ales, în urma punctelor primite, Angel Di Maria, astfel încât Top 100 începe şi se încheie cu internaţionali argentinieni.

Citește și: Robert Prosinecki: 'Luka Modric este cel mai bun jucător croat din istorie'

Iată primii 10 fotbalişti în Top 100, în ancheta anuală a cotidianului englez The Guardian:

1. Lionel Messi (FC Barcelona)

2. Cristiano Ronaldo (Real Madrid)

3. Neymar (PSG)

4. Kevin De Bruyne (Manchester City)

5. Harry Kane (Tottenham Hotspur)

6. Luka Modric (Real Madrid)

7. Robert Lewandowski (Bayern Munchen)

8. Kylian Mbappe (PSG)

9. Toni Kroos (Real Madrid)

10. Eden Hazard (Chelsea)