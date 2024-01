LISTA finală a revendicărilor protestatarilor. Unele solicitări par program politic

Stimati guvernanti, noi transportatorii si agricultorii protestatari spontani independenti, va prezentam urmatoarele problemele in a fi solutionate:

-Recunoașterea transportului rutier drept sector economic strategic și elaborarea unor măsuri care să susțină acest sector economic pentru a rămâne competitiv și a aduce în continuare venituri directe la bugetul Statului (este cel mai mare exportator de servicii din România, aduce peste 5 miliarde de euro anual în economia românească, contribuind la reducerea deficitului valutar)

-Diminuarea RCA la 5.000 de lei la B0 la MMTA 40 tone fara implicatii BAAR si introducerea in polita RCA a tractarilor si asistenta nationala / internationala.

-Diminuarea asigurarilor rca cascadat in tonaj mai mic .

-Audierea ASF privind costurile componentei RCA.

-Posibilitatea recuperării unui procent din acciza la combustibil pentru firmele de transport licentiate direct din pompa.

-Introducerea unei alocaţii de hrană pentru lucrătorii detaşaţi, neimpozabilă, în valoare de 60 EUR/zi, care să se adauge la plafonul maxim de 87,5 EUR/zi în limita căruia se poate acorda indemnizaţia de detaşare si marirea plafonului neimpozabil de la 3 la 4 salarii de baza .

-Scurtarea timpilor de trecere a frontierei prin modificarea OG 43 şi respectarea Regulamentului European 1100/2008 privind controalele în vămi (care prevede eliminarea controalelor maselor și dimensiunilor din punctele de trecere a frontierelor pentru a fluidiza traficul prin frontiere)

-Reintroducerea toleranțelor la depăşirile de greutate/gabarit la vechea lege , aşa cum prevăd şi normele europene şi evitarea dublei taxări .

-Mutarea controalelor rovinietei, cântarului şi al măsurării gabaritului pe teritoriul naţional/la cel puţin 15 km de punctul de trecere a frontierelor , respectând astfel şi Regulamentul European 1100/2008 privind controalele în vămi (care prevede eliminarea controalelor maselor și dimensiunilor din punctele de trecere a frontierelor pentru a fluidiza traficul prin frontiere)

-Echitate fiscala . Acordarea alocației de cazare neimpozabilă de 265 lei/zi pentru salariaţii bugetari să se acorde şi angajaţilor din privat, fără documente justificative.

-Reglementarea unui mediu de concurenţă loială în transporturi , respectiv o lege anti-dumping prin care se pedepseşte prestarea unui serviciu la un tarif care nu acoperă costurile implicate (poate fi aplicată la nivelul întregii economii pentru interzicerea activităţii economice sub costuri). Impunerea unui tarif minim de referinţă ( model spania , ungaria ) . Aceasta masura ofera protectie transportatorului .

-Revenire E-transport / E-sigiliu doar la marfurile cu risc ridicat si introducerea cerealelor si a lemnului in marfuri cu risc ridicat . Transportatorul sa nu fie sanctionat daca nu faciliteaza monitorizarea marfii , ci sa fie responsabilitatea benficiarului transportului de a organiza transportul cu un operator care poate asigura aceasta monitorizare .

-Obligația plății timpilor de așteptare a camioanelor la încărcare/descărcare care depăşesc 2 ore

-Interzicerea serviciului prestat de șofer de încărcare/descărcare a mărfii în/din camion

-Posibilitatea de a nu platii TVA ul la stat in situatia in care o companie nu isi achita catre transportator facturile si intra in insolventa .

-Revizuirea taxei de drum care intra in vigoare in 2026 , prin diminuarea la minim a pretului pe km

-Revizuirea caselor de expeditii si obligarea acestora la amenzi drastice inc azul neplatilor.

-Furnizorul bunurilor sa raspunda pana la suma pretului de transport in cazul in care speditia intra in faliment sau nu plateste ( cum este in Franta).

-Masuri pentru blocarea externalizarii profitului multinationalelor .

-Intensificarea controalelor camioanelor ucrainene pe teritoriul României pentru combaterea concurentei neloiale.

-Rezolvarea problemelor de acces în Portul Constanța care au devenit din ce mai acute de când sunt atât de multe camioane ucrainene care intră zilnic în port .

-Eliminarea taxei de acces in terminalul CSCT.

-Creare de conditii in terminalele de containere Socep si CSCT ( la Socep soferii pot sta si pana la 4-5 ore in frig la ghiseu pentru a face actele sa intre in terminal , la CSCT programarea pin pentru a putea intra in terminal poate dura in unele cazuri pana la 48 h )

-Reglementarea transportului containerizat si oprirea abuzului liniilor de shipping ( libertatea preluarii containerelor pe auto propriu restrictionata de anumite linii maritime )

-Eliminarea taxei M/H din portul Constanta .

-Posibilitatea suspendării acoperirii polițelor (RCA/CMR/casco) când un camion nu este în uz și prelungirea automată a valabilității.

-Revizuirea sistemului bonus-malus .

-Pornirea asigurarilor de la B8 , nu de la B0 .

-Nivelul Malus sa depinda de valoarea pagubei nu de numarul incidentelor .

-Efectuarea platii primei RCA in rate indiferent de nivelul acesteia pentru reducerea efortului financiar

-Revizuirea modalitatii de stabilire a tarifului de prima RCA pentru contractele incheiate pe perioade mai mici de 12 luni .

-Monitorizarea electronica prin reteaua de camere de supraveghere in trafic a valabilitatii RCA

-Posibilitatea diminuarii valorii primei prin introducerea fransizei platibila doar in caz de dauna .

-Certificat de daunalitate – similar cu procesul de interogare existent in sistemul bancar ( biroul de credite) . se introduce posibilitatea ca acesta sa poata fi solicitat si de catre persoanele juridice care au un interes legitim cu acordul potentialului asigurat si respectarea legislatiei privind GDPR . Se urmareste responsabilizarea conducatorilor auto cu efect in timp asupra reducerii tarifului.

-Referitor la veniturile din cedarea de folosinta bunurilor (venitul din arenda) revenirea la nivelul anterior, adica modificarea deducerii la venitul din arenda de la cota 20% la 40 la% asupra venitului brut, fapt ce implica micsorarea cantitatii de arenda acordate proprietarului de teren (arendatorului).

-Anularea articolului din legea 296/2023 privind TAXARE PFA-urilor referitor la contributia de sanatate.

-Permiterea deductibilitatii cheltuielilor cu sponsorizarile cum era in vechea lege .

-Conform actualei legi Pierderea fiscală se compensează la 70% în urmatorii cinci ani. Solicitam compensare integral în urmatorii cinci ani.

-Anularea Legii 296/2023 și păstrarea impozitului pe venituri la 1% înloc de 3%, cu respectarea condițiilor de număr de angajați.

-Anularea Legii 370/2022 prin care se modifica plafonul pt stabilirea tipului de impozitare la microintreprinderi de la 1.000.000 euro la 500.000 euro si revenirea la acelasi plafon de 1.000.000 euro conform vechii legi.

-Anularea Legii 296/2023 si păstrarea facilităților privind CASS la nivelul anterior pentru sumele din venitul brut lunar pana la 10.000 lei din sectorul agricol, conform Legii initiale 135/2022 prin care se asigura facilitati fiscale si pt agricultura pana in decembrie 2028 , cu conditia ca firmele sa realizeze 80% din venituri din agricultura.

-Acordarea subventiilor APIA aferente anului in curs pâna la finalul lunii Ianuarie a urmatorului an , inclusiv pentru fermierii aflati în esantionul de control clasic si prin teledetectie , precum si accelerarea proceselor pentru compensarile financiare asociate celorlalte scheme de plata directa (eco-scheme, masuri de agro-mediu etc.).

-Continuarea programelor AGRO IMM INVEST și RURAL INVEST prin creșterea plafoanelor de garantare și a plafonului de ajutor de stat annual aferent fiecărui agent economic din sectorul agricol, în cadrul creditării cu garanție FGCR, precum și extinderea bazei de creditare a fermierilor cu risc bancar B și C, demers realizat în colaborare cu BNR și instituțiile bancare cat si relaxarea conditiilor bancare si regandirea sintagmei ‘rau platnic ‘, si includerea in refinantarea creditelor existente in aceste proiecte investitionale cu dobanda subventionata fara taxarea de preluare a acestor credite cu comisionul de plata anticipata .

-Reducerea cu 50% a impozitului pe venit a salariaților din agricultură.

-Eliminarea programului E-Factura pana la nivelul de 1.000.000 EUR cifra de afaceri .

-Eliminare accizei la motorina folosită în agricultură direct de la pompă, crearea unei platforme cu fermierii care beneficiază de această facilitate ( Numai platim ca sa numai asteptam sa primim ) .

-Crearea unui pachet de ajutor pentru fermierii care doresc să achiziționeze terenuri/ferme pentru încurajarea investițiilor în domeniul agricol , cat si a intregului sector si interzicerea vanzarii terenurilor catre straini sub orice forma chiar daca unul din actionari este roman ( interzicerea oricarei forme de capital strain in a cumpara terenurile tarii ).

-Reglementarea comerțului în piețe prin prioritizarea comerțului local, eliminarea falșilor producători.

-Simplificarea acordării ajutoarelor din agricultură prin debirocratizare modului de depunere a cererilor unice.

-Credite garantate prin FGCR pt fermieri, cu dobanda subventionata similar IMM invest , pt relansarea activitatii fermierilor si acoperirea datoriilor neplatite .

-Rating bancar separat pt fermierii aflati in dificultate .

-Relansarea productiei de fertilizanti pt piata interna .

-Acordarea de facilitati pt producatorii de fertilizanti , destinati pietei interne .

-Tarife stabilite pt transportul de cereale si fertilizanti pe calea ferata .

-Plata RCA pt perioada de folosinta echipamente agricole si camioane proportional.

-Cresterea subventie pe suprafata la minim 250 euro ha .

-Compensare de urgenta pt pierderile inregistrate de fermieri ca urmare a razboiului din UCRAINA.

-Taxe vamale si TVA de protectie pt produsele din Ucraina pt a nu se mai repeta situatie de acum .

-Introducerea TVA la produsele agricole importate din Republica Moldova .

-Completarea legii preventiei cu toate domeniile de activitate pt a prevenii si apoi a sanctiona .

-Eliminarea impozitului pe subventie fiind considerate venituri in bilantul contabil.

-Anularea tva ului la imputuri pt agricultura si ingrasaminte.

-Rambursare tva la maxim 30 zile din momentul aprobarii cererii pentru companiile romanesti .

-Revenirea la planul ca amenzile sa fie platite 1/2 si 15 zile de plata .

-Crearea cadrului legal pentru schimburile temporare de terenuri agricole pentru comasarea lucrarilor agricole.

-Renuntarea la a se implementa o lege a arendei intrucat este un contract civil si se poate subroga codului civil in cadrul reglementat.

-Creare unui cadru legal pentru a se impune in contractele intre parti acordarea de bonificatii pentru indicii calitativi de umiditate si de corpuri straine fata de stas la cereale .

-Neimpozitarea profitului reinvestit in firma.

-Incurajarea prin facilitati fiscale si suport financiar de dezvoltare a fabricilor de procesare in zone preponderant agricole pentru a procesa produsele obtinute evitandu-se a se vinde marfa bruta.

-Regandirea plafonarii produselor finite agricole de baza de la producatori la cumparatori incluzand o gama mai variata de produse agricole .

-Solicitam interventia statului prin OUG de a fi interzise solicitarile de insolventa pe un termen de 3 ani in agricultura , ca efect al impactarii razboiului din Ucraina a domeniului agricol , fiind in joc siguranta alimentara a Romaniei.

-Scoaterea finantarii partidelor politice de la bugetul de stat intrucat aceasta gaura neagra trebuie sa o platim noi.

-Respectarea referendumului privitor la reducerea numarului de parlamentari.

-Rectificarea legii vanatorii prin obligativitatea apartenentei de o asociatie de vanatoare si scoaterea adeverintei de poligon ca dovada pentru posesia de arma de vanatoare .

-Emiterea unei legi a ’ursului’ , intrucat la nivel national mor zilnic oameni in regim de urgenta.

-Toti participantii pasnici independenti care au fost la protest si care pot face dovada ca au fost la protest nu vor fi supusi unor controale suplimentare fata de controalele legale ale autoritatilor, li se vor returna permisele, li se vor anula dosarele penale.

Semnat, Poporul Român", se arată în scrisoarea transmisă guvernul de transportatorii şi fermierii care protestează remisă anonim redacțiilor centrale.