Lista nominalizărilor pentru premiul Man Booker International este dominată de edituri mici

Lista lungă a nominalizărilor pentru premiul Man Booker International este dominată de edituri mici, 11 dintre cele 13 titluri selectate anul acesta fiind publicate de editori independenți, arată The Guardian potrivit mediafax.

Lista "celor mai bune opere traduse în lume" nominalizate la premiul Man Booker International 2019 cuprinde, cu două excepții, numai titluri publicate de edituri independente.

Premiul, în valoare de 50.000 de lire sterline (58.000 de euro), este împărțit în mod egal între autor și traducător.

Pe lista din acest an se află cărți foarte diferite, de la romanul chinezului Can Xue "Love in the New Millennium" (Dragoste în noul mileniu), plasat într-o lume a supravegherii permanente și tradus de Annelise Finegan Wasmoen, până la "Jokes for the Gunmen" (Glume pentru pistolar), volumul de povestiri al scriitorului islandez de origine palestiniană Mazen Maarouf, tradus din arabă de Jonathan Wright.

Cele 13 titluri selectate reprezintă, potrivit președintelui juriului, Bettany Hughes, "un an în care scriitorii au sondat arhivele personale și politice" și alcătuiesc o listă care "îmbogățește ideile noastre legate de ceea ce poate să obțină ficțiunea".

Lista lungă a premiilor Man Booker International 2019 include "Celestial Bodies", de Jokha Alharthi (din Oman, publicat la Sandstone Press), "Love in the New Millennium", de Can Xue (din China, apărut la Yale University Press, "The Years", de Annie Ernaux (Franța, editat de Fitzcarraldo Editions), "At Dusk", de Hwang Sok-yong (din Coreea de Sud, lansat de Scribe), "Jokes for the Gunmen", de Mazen Maarouf ( Islanda și Palestina, tradus la Granta), "Four Soldiers", de Hubert Mingarelli (Franța, editat de Granta), "The Pine Islands", de Marion Poschmann (Germania, publicat de Serpent’s Tail), "Mouthful of Birds", de Samanta Schweblin (din Argentina și Italia, de la Oneworld), "The Faculty of Dreams", de Sara Stridsberg (din Suedia, la Quercus), "Drive Your Plow Over the Bones of the Dead", de Olga Tokarczuk (din Polonia, publicat de Fitzcarraldo Editions), "The Shape of the Ruins", de Juan Gabriel Vásquez (Columbia, la MacLehose Press, "The Death of Murat Idrissi", de Tommy Wieringa (Olanda, de la Scribe) și "The Remainder", de Alia Trabucco Zerán (din Chile și Italia, tradus la editura And Other Stories).

După ce volumul "Flights", al Olgăi Tokarczuk, a fost desemnat câștigător al premiului în 2018, vânzările cărții au crescut cu 692% în luna care a urmat anunțului, iar acum ediția a ajuns la al zecelea tiraj.

Printre laureaţii ediţiilor precedente se numără autori celebri, precum Salman Rushdie, Kazuo Ishiguro, Margaret Atwood, Ben Okri, Hilary Mantel şi Thomas Keneally.

O listă scurtă alcătuită din șase dintre titlurile nominalizate va fi anunțată pe 9 aprilie, iar câștigătorul va fi ales pe 21 mai.

Din luna iunie, premiul va deveni International Booker, sponsorizarea oferită de grupul Man ajungând la final. Bugetul premiului va fi acoperit în continuare de fundația Crankstart.