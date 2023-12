LIVE TEXT - Război în Ucraina: Lupte crâncene la Herson, blocuri spulberate cu rachetele

Forțele ruse au efectuat un atac pe scară largă asupra cartierelor rezidențiale din Herson în seara zilei de sâmbătă, 23 decembrie, provocând mai multe incendii în oraș, a spus Roman Mrochko, șeful administrației militare a regiunii Herson, pe Telegram, scrie Ukrainska Pravda.

„Forțele de ocupație ruse au efectuat un atac pe scară largă în Herson. S-au auzit explozii puternice în mai multe cartiere ale orașului. Ulterior, au izbucnit mai multe incendii. Ca de obicei, inamicul a atacat cartierele rezidențiale”, a spus Mrochko.

"Clădiri înalte (de apartamente) au fost lovite. Nu au fost înregistrate victime", a scris Mrochko pe Telegram.

Sâmbătă, Statul Major al Apărării Ucrainei a scris pe Facebook că forțele ruse încearcă să alunge forțele ucrainene de Apărare din pozițiile pe care le-au câștigat pe malul stâng (est) al râului Nipru, în regiunea Herson.

„Forțele inamice continuă să încerce să alunge unitățile noastre de pe malul stâng al Niprului. Pe parcursul zilei, forțele inamice au efectuat 15 atacuri fără succes, au fost respinse și au suferit pierderi semnificative. Unitățile noastre (...) continuă să mențină pozițiile pe care le capturaseră și provocând daune prin foc forțelor inamice”.

