Liviu Dragnea anunță când va intra în VIGOARE noua lege a pensiilor: Vrem neapărat ca la sfârșitul anului legea să fie în vigoare

Președintele PSD, Liviu Dragnea, susține că legea pensiilor ar urma să intre în vigoare la sfârșitul anului, liderul social democrat precizând că ia în calcul și piedicile pe care le-au putea punea președintele sau opoziția. Dragnea susține că la casa se pensii vor fi alocate în jur de 1000-1500 de posturi pentru recalculare.

"S-au facut simulări aproape un an, 7 -8 luni, au fost peste 3 mii de pensii in plata luate in calcul si introduse in variantele de calcucl care au fost analizate de la inceput sau puse in discutie. Când ne-am oprit, s-a facut din nou simulare, s-au luat cazuri de pensii ca sa cuprinda toate categoriile, nu e vorba de pensiile speciale. Am avut o întâlnire cu domnul Tăriceanu, cu doamna Olguța Vasilescu și cu specialiștii de la casa de pensii și ne-am uitat pe forma finală, am avut o discuție telefonică și cu doamne prim-ministru. O să înceapă consultările cu asociațiile de pensionari, cu sindicatele, cu cei care nu sunt interesați doar să o critice. Vrem să intrăm în forță cu legea pensiilor în Parlament pentru că trebuie să luam în calcul piedicile pe care le va pune Iohannis sau cei din opoziție. Nu a fost o lege bună adoptată de parlament care să nu fie blocată sau întârziată. Noi vrem neapărat ca până la sfărșitul acestui an această lege să fie în vigoare, ca să înceapă de la 1 ianuarie să lucreze în plin la recalcularea pensiilor. E foarte posibil ca la casa de pensii să se aloce 1000-1500 de posturi, că e o muncă grea", a spus Liviu Dragnea la România Tv.