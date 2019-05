Liviu Dragnea anunță înăsprirea legii dublului standard

Legea dublului standard se va aplica inclusiv fermierilor români, care folosesc substanțe pentru grăbirea coacerii legumelor, a declarat duminică președintele PSD Liviu Dragnea, la TVR 1.

„Legea dublului standard, care va fi adoptată în curând, va fi valabilă pentru oricine, nu doar pentru produsele străine. Nu putem permite ca unii să „dea la coadă” la roșii”, a spus liderul PSD, referindu-se la fermierii care folosesc substanțe care grăbesc coacerea.

„Pedeapsa va fi dura, dupa ce am vazut ca s-a intamplat cu acele tone de peste poate in Parlament o sa facem legea mai dura decat am gandit-o eu”, a mai spus Dragnea.

Proiectul de lege prevede sancționarea celor care vând produse sau servicii "falsificate supuse dublului standard" cu amendă de maxim 4% din cifra de afaceri.

În caz de abatere repetată se suspendă autorizația de funcționare a comerciantului pe 6 luni. Prevederile proiectului de lege se aplică tuturor persoanelor fizice și juridice care desfășoară relații comerciale cu produse de larg consum, produse agroalimentare, carburanți, servicii de telefonie și internet, servicii finaciare, servicii turistice, indiferent de forma de comerț.

De asemenea, potrivit inițiativei, produsele supuse dublului standard vor fi confiscate și retrase de la vânzare.

Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor ar urma să fie făcute de Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorului (ANPC) și după caz Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor.