Liviu Dragnea, către şeful SRI: 'Edi, eşti de acord ca ofiţerii să facă cercetări penale?'

Reacţie explozivă a lui Liviu Dragnea după acuzaţiile din spaţiul public privind modificarea Codului Penal. Liderul PSD susţine că cetăţenii revoltaţi, presa şi politicienii din opoziţie nu au avut nicio nemulţumire atunci când Codul de Procedură Penală şi Codul Penal au fost modificate prin OUG de către guvernele care predecesoare PSD.

"Ce facem cu celelalte milioane de români care ne-au votat şi care vor să aibă un Parlament care să legifereze că nu legiferează nici Iohannis. Este deranj foarte mare că acest Parlament vrea să respecte Constituţia. Nu am auzit pe nimeni spunând în 2016 că trebuia să iasă cineva în stradă când s-a dat OUG de modificare a Codului Penal. Nu am auzit pe nimeni altcineva să spună că nu e dezbatere de ce mergem aşa rapid. Nu am auzit nic că s-a modificat prin OUG de către Cioloş şi Prună Codul Penal ca ofiţerii SRI să poată să facă cercetări penale. Şi acum îl întreb pe bunul meu prieten Hellvig: Edi, eşti de acord ca ofiţerii să facă cercetări penale?", a declarat Dragnea.