Liviu Dragnea confirmă CERTURILE cu Călin Popescu Tăriceanu și vorbește despre RUPEREA coaliției: 'Am avut multe discuții contradictorii'

Liviu Dragnea a vorbit despre o eventuală rupere a coaliției PSD - ALDE! Marți seara, la Antena 3, Dragnea a confirmat că în parteneriatul cu ALDE au fost și multe discuții contradictorii, dar nu se pune problema unei despărțiri. Mai mult, liderul PSD a anunțat că ar vrea ca parteneriatul cu Călin Popescu Tăriceanu să fie valabil și după 2020.

”Domnul Tăriceanu se pare că e mai echilibrat. Au fost multe discuții în contradictoriu. Zilele astea ne-am întâlnit de foarte multe ori. Am băut și două beri, am mâncat și un pește bun. Avem o relație foarte bună. Nu e niciun gând în interiorul PSD pentru ruperea coaliției. Vrem să fim împreună și după 2020. Nu am simțit de la domnul Tăriceanu că vrea să rupă coaliția. Cu cine să fie partener, cu Orban, cu USR? E un om de cuvânt, nu am simțit că ar rupe coaliția”, a spus Liviu Dragnea.

