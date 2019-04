Liviu Dragnea dă ORDINE: 'Acolo e altă mafie! Nu ne batem cu o armată de copii, ne batem cu armate grele'

Președintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, miercuri, că programul de subvenționare a producției de roșii este bun, dar că ministrul Agriculturii, Petre Daea, trebuie să prezinte unul "mult mai agresiv", adăugând că subvențiile pentru producție ar trebui cel puțin dublate.

"Programul ăsta cu 3.000 euro/ha a fost bun, dar e de început. Trebuie să prezinte ministrul un program mult mai agresiv de sprijin, pentru că nu ne batem cu o armată de copii, ne batem cu armate grele. Până să iasă românii cu roșiile, prețul pe piață este unul. Când ies românii cu roșiile, ăia vin la 1 leu. Înseamnă că este o mare bătaie de joc. Dincolo de faptul că sunt proaste, și evaziune fiscală și contrabandă la greu, ori eu sunt convins că nu are rost să cedăm aici. Ministrul e bun, am încredere în el, e curajos, eu sunt lângă el. Subvențiile trebuie cel puțin dublate și asigurat necesarul pentru condițiile de producție", a afirmat Liviu Dragnea.

Liderul PSD a spus că cinci luni pe an nu sunt crescute tomate de producătorii locali români și ar putea fi stimulați financiar pentru a produce și în lunile reci.

"Mai avem acele luni care nu sunt acoperite. Vorbim de noiembrie, decembrie, ianuarie, februarie, martie, aprilie și cam jumate din mai, până pe 10 mai, unde, cu toate solarele, nu pot fi roșii românești. Ce putem să facem aici? Să-i stimulăm să-și ia centrale și anume să le dea bani direct să achiziționeze centrale, să le dea bani ca să poată să-și cumpere folie dublă și, eventual să-și modifice suprastructura de la solar ca să poată să o susțină, nu sunt mari modificări de făcut. Să fie o subvenție mai mare pentru cei care-și fac solarii încălzite, pentru că nu poți să-i pui pe oameni să-și facă sere, că și un solar din ăsta e solid, ca să poată să acopere și celelalte luni. Trebuie să mărim producția, pentru că potențialul e foarte mare. Sunt cinci luni pe an în care ar putea să fie o producție în plus. În 2018 am avut 855.000 tone de roșii. Dacă mai punem cinci luni, ne ducem la 1,5 milioane și încă nu e potențialul României. Gândiți-vă și la celelalte legume", a explicat Dragnea.

El a spus că programul de subvenții agricole poate fi mărit și la alte legume care să fie crescute în spații protejate iar ministrul Agriculturii lucrează la o rețea de centre de depozitare și procesare a produselor locale.

"Programul să fie mărit la toate legumele care se pun în spații acoperite, protejate, solarii, pentru vinete, ardei gras, castraveți, ardei iute, salată, varză, ridichii, orice. Noi trebuie să ajutăm pe voi să faceți față la concurență, dacă încep să se facă capacități de procesare a producției care să fie pe lângă niște cooperative. Cred că avem puterea prin casele de comerț să facem magazine unde să puteți să vindeți produsele românești fără să vă fie puse taxe de raft, de publicitate. Trebuie să faci o rețea de centre de colectare. Lucrează ministrul la ea, o rețea de centre de depozitare și de procesare. Pe lângă măsurile de stimulare a producției, noi încercăm să construim într-un timp foarte scurt un sistem care să recupereze ce s-a distrus în 30 de ani de zile, pentru că în fiecare zi aici s-a mai câștigat o palmă de teren din piața comerțului românesc", a mai declarat Liviu Dragnea.

Liderul social-democrat a afirmat că în piețele centrale există "o altă mafie".

"Acolo e altă mafie. Nu e imposibil de rezolvat dar este foarte greu, pentru că nu discutăm cu o singură structură acolo", a susținut Dragnea.

Totodată, acesta a mai făcut referire la o rețea de magazine cu produse românești care ar putea fi deschisă în 2020.

Referitor la legea care reglementează ponderea de 51% de produse agricole românești din totalul de pe piață, Liviu Dragnea a spus că nu este respectată.

"Își bat joc de ea. Nu avem nicio șansă cu legea aia, ca producătorii români să aibă prioritate, pentru că i se pun atât de multe piedici, pentru că e interesul să se vândă marfă de afară și dacă mergi în Franța sau în Germania și mănânci o roșie din magazin, oricum nu e ca roșia românească, pentru că n-are nimeni în lume pământul pe care l-a dat Dumnezeu aici în România, dar oricum are ceva gust față de roșiile pe care le găsești în București", a mai afirmat Liviu Dragnea.

Liderul PSD Liviu Dragnea a fost miercuri în localitatea Colibași, județul Giurgiu, alături de ministrul Agriculturii, Petre Daea, locul de unde a pornit Programul de Tomate.

