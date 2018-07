Liviu Dragnea, dezvăluiri despre noua lege a pensiilor: 'Eu am înţeles de ce nu mai vor ăştia să fim noi'

Liviu Dragnea a ieşit din nou "la tablă" pentru a prezenta promisiunile Guvernului cu privire la pensii. Liderul PSD îi "fură" responsabilităţile ministrului Muncii şi prezintă noua formulă de calcul a pensiilor, în viitoare lege, şi ritmul de creştere a pensiilor în următorii ani.

Dragnea a afirmat că s-au spus mii de minciuni despre noua lege a pensiilor şi a îndemnat Guvernul ca începând cu luna august să declanșeze dezbateri pe această temă.

"Ce face noua lege a pensiilor: îndreaptă inechitățile istorice. Oameni cu stagii egale, condiții similare, au pensii diferite. Asta e o inechitate care va fi îndreptată. Este o lege a justiției sociale. Nicio pensie nu scapă. Toate pensiile vor crește. Recompensează mai bine munca", a declarat Dragnea.

Liderul PSD susţine că se va mări ritmul de creștere a pensiilor. "Această nouă lege va mări ritmul de creștere. Introducem 100% principiul contributivității. Cei care lucrează la companii care nu le plătesc asigurările sociale pot avea probleme. Fiecare angajat va avea o informare anuală cu numărul de puncte acumulat", a precizat Dragnea.

Potrivit lui Dragnea, noua formulă de calcul este următoarea: pensia va fi numărul de puncte înmulțit cu valoarea punctului de referință. "Valoarea punctului de referință e raportul dintre punctul de pensie din 2020 înmulțit cu 5%. Am estimat așa încât să fie acoperitor. Deci este 75 de lei. Aceste lucruri vor intra în vigoare în 2021. Este nevoie de recalcularea tuturor pensiilor. Să vă prezint câteva evoluții: 2016 - punctul de pensie 871,1, în 2017- 1000 de lei, în 2018 l-am dus la 1100 de lei. 2019 - 1265 de lei, creștere 45,2%, 2020 - 1775, mai mult decât dublu decâr 2016. Asta aducem în plus în acest mandat. Pensia minimă - anul viitor, vor vea cel puți 704 lei, din 2020 - 775 de lei. Noi la legea asta am lucrat foarte mult, era gata mai demult, dar am zis să facem simulări. O pensie brută de 1500 de lei în 2016, net lua 1399 de lei, în 2020 va avea 3049 de lei brut și net 2944, va fi o creștere de 110% față de 2016. În 2021, cu formula din noua lege, brut va fi 4507 lei, 4256 lei net", a mai declarat Dragnea.

Liderul PSD a susţinut că din cauza faptului că românii o vor duce mai bine după majorările acordate de PSD, el are probleme şi PSD este atacat. "Eu am înţeles de ce nu mai vor ăştia fim noi. Începând cu 2021, când pensionarii vor avea pensii mari, salariații vor avea salarii mai mari, românii vor fi mai fericiți. Nu vor ca oamenii să trăiască mai bine. Ce facem noi nu e magie, ci economie pură", a declarat Dragnea.

