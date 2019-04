Liviu Dragnea, după întâlnirea cu premierul Vietnamului: putem consolida relațiile bilaterale

Președintele Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, s-a întâlnit cu premierul Vietnamului, Nguyen Xuan Phuc, iar la final a explicat că în urma discuțiilor s-a concluzionat că se pot intensifica eforturile de a îmbunătăți relațiile bilaterale.

”Dinamica contactelor politice de nivel înalt dintre România şi Vietnam, înregistrată încă din anul 2018, reprezintă o evoluţie pe linia relaţiilor bilaterale şi se înscrie în proiectul de diversificare şi extindere a cooperării în domenii de interes reciproc.

Premierul vietnamiez a primit asigurări că România, în calitate de stat deţinător al Preşedinţiei Consiliului UE, va continua să susţină semnarea, cât mai curând posibil, a Acordului de Liber Schimb şi a Acordului privind Protecţia Investiţiilor UE – Vietnam, având în vedere potenţialul pe care aceste două acorduri îl au cu privire la eliminarea barierelor şi crearea de noi oportunităţi economice.

Preşedintele Camerei Deputaţilor a subliniat că România este interesată de consolidarea exporturilor româneşti cu tradiţie pe piaţa vietnameză şi extinderea exporturilor de produse şi servicii noi în domenii în care ţara noastră deţine expertiză.

Sub acest aspect, cei doi oficiali şi-au exprimat încrederea că negocierile privind certificarea exporturilor româneşti de produse de origine animală, miere şi produse apicole pe piaţa vietnameză va înregistra progrese semnificative în decursul acestui an, ca urmare a redeschiderii canalelor directe de comunicare la nivelul autorităţilor guvernamentale.

De asemenea, în cadrul întrevederii a fost abordată tema cooperării bilaterale în domeniul energiei, pe baza memorandumului de cooperare încheiat între SNTGN Transgaz S.A. şi Petrovietnam.

În contextul interesului crescut al lucrătorilor vietnamezi pentru oportunităţile de muncă din ţara noastră, domnul Liviu Dragnea a susţinut că domeniul muncii şi al justiţiei sociale se prefigurează a deveni o arie semnificativă de cooperare bilaterală, autorităţile române fiind foarte implicate în acest sens.”, arată Liviu Dragnea.

Very constructive dialogue with PM of #Vietnam, Nguyen Xuan Phuc, in #Bucharest.

Together, we can consolidate both #Romania's and Vietnam's economic growth by intensifying the collaboration between our nations. pic.twitter.com/4ZesHIqWMu