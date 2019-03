Liviu Dragnea: Executivul ar trebui să ia în considerare adoptarea Codului Administrativ

Președintele PSD Liviu Dragnea a declarat sâmbătă, la Snagov, că poate ar Executivul ar trebui să ia în considerare adoptarea Codului Administrativ, proiect aflat în Parlament, prin ordonanță de urgență, scrie Mediafax.

" De ce se tot întârzie la ministerul Dezvoltării proiecte? De ce se bâlbâie compania de Drumuri să dea un aviz pentru Popești Leordeni sau predarea unui teren de la nu știu ce minister către primăria Popești Leordeni să facă o grădiniță. De ce la Pantelimon, o unitate militară, unde primăria vrea să dezvolte, se plimbă de la un minister la altul? Vă spun de ce: în ministere și agenții au o singură preocupare-cum să scrie de ce nu se poate. Și dacă nu găsesc motiv, spun că se încalcă Constituția. Ca să nu se susțină programele locale", a declarat Liviu Dragnea, la Snagov.

"Am întocmit Codul administratv, l-am votat, a fost atacat la CCR, a venit la Parlament. Poate guvernul se gândește că acest Cod Administrativ ar trebui aprobat prin OUG pentru că de doi an noi suntem la guvernare dar nu la putere.Nu am vorbit cu un primar care să nu se plângă de avize și aprobări. O țară nu se poate dezvolta așa"', a mai spus Dragnea.

Judecătorii CCR a admis, marţi, sesizarea preşedintelui Klaus Iohannis şi a Opoziţiei cu privire la Codul administrativ al României. Şeful statului argumentează că introducerea pensiilor speciale şi articolul privind folosirea limbii minorităţilor în administraţia locală sunt neconstituţionale.