Liviu Dragnea explică de ce nu a depus plângere penală pe numele asasinilor: Nu am încredere în Parchet!

Președintele PSD, Liviu Dragnea, susține că nu a depus o plângere la Parchetul General pentru că nu are încredere în această instituție. El a explicat că mai are o plângere penală depusă pe numele jurnalistului Mircea Marian, din 2017, la care nu a primit niciun răspuns.

”Eu aveam informația că s-a deschis un dosar. Informația asta poate să fie corectă sau nu, eu așa am auzit. Nu am dat foarte mare importanță faptului că s-a deschis un dosar și s-a clasat.

Dacă informația mea a fost corectă probabil că o instituție va spune, pentru că eu n-am sesizat pe nimeni. Eu n-am avut încredere să mă duc să fac nicio sesizare.

Vă dau un exemplu: eu i-am făcut o plângere, în 2017, domnului Mircea Marian și până astăzi nu am primit nimic. Păi însemna că fac degeaba. De ce să mai fac eu o sesizare la Parchet? Ei nu mi-au dat până azi niciun răspuns, nici că îi interesează, nici că îi interesează. De ce nu s-a întâmplat nimic cu acea sesizare pe care am depus-o eu la adresa domnului Mircea Marian? În momentul în care eu am făcut o plângere penală împotriva unui om care a făcut publică adresa mea și a incitat oamenii să vină peste mine și ei nu au făcut nimic, atunci ce încredere să mai am eu”, a declarat Liviu Dragnea, la Antena 3.