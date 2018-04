Liviu Dragnea, la Antena 3, în emisiunea lui Mihai Gâdea: 'Bă, frățioare, nu pot să zic ca Mircea Badea, bă, frătziwer'

Liviu Dragnea a fost invitat, joi seara, la Antena 3, la emisiunea lui Mihai Gâdea, ”Sinteza zilei”! Liderul PSD s-a declarat supărat că adevărata creștere economică a României nu e prezentată și că românii sunt speriați de adversarii săi politici.

”Nu sunt motive de panică, nu vine criza. Bă, frățioare, nu pot să zic ca Mircea Badea, bă frătziwer (n.r. citit frățiuer), dar românul nu poate avea și el parte de ceva bun? Producția industrială a crescut cu 7 procente. Valoarea cifrei de afaceri din industrie, cu 16.2%. Comenzi noi în industrie 9%. Totul e raportat față de anul 2017. Sunt câteva date care arată că România crește și crește sănătos. Atracția pentru România e foarte mare.”, a spus liderul PSD.

Dragnea a vorbit și despre Institutul Național de Statistică, despre care spune că a prezentat datele adevărate cu un font foarte mic.

„La Statistică au un grup foarte profesionist la comunicare, prima oară ai impresia că e o știre negativă. Spun câștigul salarial net a fost de ..., și mai jos, mic, față de anul trecut câștigul a crescut 11,2%. Adică au prezentat datele față de anul trecut cu litere mici.

Dacă dăm la o parte inflația de 5% rămâne o creștere reală calculată de peste 6%. Dacă toate instituțiile acționau cum trebuie, nu mai apărea această inflație și românii beneficiau de toată creșterea salariilor

Exemplu că nu suntem singuri în lume și nimeni nu te iubește, fiecare se gândește numai la el. Anul trecut începusem demersurile să intervenim la carnea de porc. Trebuie să investim, orice țară când are un asemenea deficit comercial investește acolo. Am anunțat o subvenție de 25 de euro. Imediat, din cei care livrează purcei în România, au și anunțat pe cumpărătorii din România că vor crește prețul cu 25 de euro. Am zis atunci de ce să adoptăm măsura asta, să meargă banii dincolo? Nu, mai bine investim în maternități. ”, a declarat Liviu Dragnea.

