Liviu Dragnea lui Traian Basescu in 2014: `Sa te fereasca Dumnezeu sa intri in gura lui Gabi Firea`

Liderul Partidului Social Demcorat, Liviu Dragnea, se afla in plin razboi cu primarul Bucurestiului, Gabriela Firea, iar in ultimele zile declaratiile edilului au devenit tot mai dure si taioase.

Gabriela Firea, atac INCENDIAR la Liviu Dragnea: `Eu te-am făcut, eu te omor!`



Insa Dragnea nu ar trebui sa fie surprins de aceasta evolutie. Chiar el, in urma cu cativa ani, il sfatuia prieteneste pe seful sau de atunci pe linie de partid, Victor Ponta, sa nu care cumva sa intre vreodata "in gura" Gabrielei Firea.



"Ii spuneam si lui Victor, 'Sa te fereasca Dumnezeu sa intri in gura lui Gabi Firea'. Eu nu stiu ce-a avut Basescu in cap", a precizat Dragnea, in 2014 la o reuniune de la Bacau.



"Nu trebuie sa-i fie frica nici de Victor Ponta, nici de PSD, nici de mine, ci de Gabi Firea", a mai spus Dragnea.

SURSE - Omul care poate decide jocurile în PSD: Firea și Dragnea se războiesc pentru votul lui



La acea vreme Firea era de doi ani membra PSD si discutia de atunci dintre Dragnea si Ponta venea dupa ce actualul primar al Capitalei depusese plangere penala impotriva lui Traian Basescu pentru santaj. Demersul venea dupa ce fostul presedinte ii transmisese ca "mai bine ar sta in banca ei si s-ar ocupa ce se intampla pe mosia sotului ei, unde e primar. Ca s-ar putea sa nu il mai gaseasca intr-o zi acasa, daca nu e atenta".



Dosarul a fost clasat in octombrie 2016.