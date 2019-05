Liviu Dragnea, mesaj pentru susținătorii PSD, după mitingul de la Galați: Oamenii vor să luptăm

Președintele PSD, Liviu Dragnea, susține că în urma mitingului PSD de la Galați a simțit că oamenii îi îndeamnă în continuare la luptă pe liderii PSD și arată că asta îi dă curaj.

Am fost astăzi la summitul PSD de la Galați și am primit o confirmare în plus a faptului că facem ceea ce trebuie. Oamenii sunt alături de noi. Vor să luptăm împotriva standardelor duble și să arătăm peste tot în Europa că România merită mai mult. Vor să țină capul sus și să fie reprezentanți corect în Europa. Vor ca vocile lor să se audă mai tare, mai puternic, mai clar în urechile unei Europe care până mai ieri părea că se chinuie să ne ignore.

Pentru acești oameni luptăm, pentru visul și aspirația lor de a fi respectați peste tot în Europa pentru felul în care contribuie la proiectul European. Nu ei se alătură nouă, ci noi ne alăturăm lor, pentru că vrem să le spunem povestea de la tribuna Parlamentului European.

Vă mulțumim pentru susținere și pentru că ne dați forta de a merge mai departe în această luptă! Vă mulțumim, dragi români, pentru gândurile voastre și pentru sprijinul pe care ni-l arătați peste tot în țară. O mână de oameni nu vor putea niciodată să astupe vocile voastre, pentru că adevărul se aude mai tare decât orice demagogie, decât orice atac, decât orice încercare de a ascunde ceea ce este corect și drept!

Noi suntem România reală, fiecare dintre noi, tânăr sau bătrân, femeie sau bărbat, orășean sau sătean, toți suntem România și merităm mai mult respect!”, a spus Liviu Dragnea.

