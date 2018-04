Liviu Dragnea vine cu o veste URIAȘĂ: Am vorbit cu Viktor Orban, iar Ungaria susține România la OCDE

Președintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat că a discutat cu premierul Ungariei, Viktor Orban și i-a explicat acestuia că în ciuda faptului că CCR a declarat neconstituțională înființarea prin lege a Liceului de la Târgu Mureș, PSD a găsit soluția legislativă și problema va fi rezolvată. Ca urmare a acestei promisiuni, Ungaria a anunțat că susține candidatura României la OECD, acesta fiind ultimul hop în calea aderării la această Organizație.

”Am avut mai multe discuții cu Viktor Orban. Era nemulțumit, după părerea mea pe bună dreptate, pentru că este vb despre copii, el era nemulțumit pentru faptul că se tot bloca înființarea Liceului de la Târgu Mureș. Noi am adoptat legea, dar a fost declarată neconstituțională de către CCR. La scurt timp, Ungaria a spus că mai are nevoie de timp să se gândească dacă susține România. Eu am pus mâna pe telefon și am vorbit cu premierul Viktor Orban. Între timp, am găsit soluția legislativă și această problemă a Liceului de la Târgu Mureș se va rezolva.

Imediat și premierul Ungariei și ministrul de Externe au fost de acord să sprijine România la OCDE. (...) Acum câteva zile, în mod ferm, fără echivoc a spus clar că sprijină România la OCDE. Deci, toate condițiile sunt îndeplinite pentru ca România să intre în acest grup select. Este un moment foarte important pentru România, pentru că economia va avea de câștigat, românii vor avea de câștigat.

Am auzit și propaganda care spune că eu sunt prieten cu Viktor Orban și prin asta el mi-ar face legătura cu Putin. Nimic mai neadevărat! Nici nu s-a discutat despre așa ceva”, a declarat Liviu Dragnea, la Antena 3.