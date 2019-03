Liviu Mihaiu, despre jurnaliştii ajungi candidaţi pe listele PSD şi PNL: 'Odoarele de lux ale unui comerţ între partide şi televiziunile lor de casă'

Jurnalistul Liviu Mihaiu, fondator Radio Guerrilla, analizează cele două cazuri celebre de jurnalişti ajungi candidaţi la alegerile europarlamentare din 26 mai: Rareş Bogdan (PNL) şi Carmen Avram (PSD). Într-un editorial publicat pe gandul.info, Mihaiu afirmă că "jurnalismul a ajuns in România activism politic împachetat într-o hârtie imprimată cu agenda cetăţeanului, fix la fel ca politica".

"Dar când e vorba de candidatura celor două televiziuni la europarlamentare, prin reprezentanţii lor, Rareş Bogdan şi Carmen Avram, trebuie să ştim că nu e vorba despre altceva decât despre „trading”. N-am nimic cu oamenii ăştia, am ceva doar cu ipocrizia şi cu halul în care au ajuns Presa şi Ţara. Că despre politică, sperăm cu toţii, ca proştii, că mai jos nu se poate. Ba se poate.

CITEȘTE ȘI: Nasul îţi transmite mesaje despre sănătatea ta. Care sunt acestea şi cum le poţi traduce

Cei doi ziarişti aflaţi pe locurile 1 şi 2 pe listele PNL şi PSD, doar pentru că „apar la televizor” în două tabere diferite, sunt de fapt doar odoarele de lux ale unui comerţ între partide şi televiziunile lor de casă.

Nimeni nu poate spune că nu ştie că Antena 3 este sprijinul PSD până la punctul „moral” în care nu o mai sprijină nici pe fosta lor colegă Gabriela Firea în războiul ei cu Dragnea. Iar „cauza” pentru care nu o mai sprijină pe Firea este una singură: Banii de la Partid sunt mai mulţi decât banii de la Primăria Generală!

Cam acesta este nivelul de „strategie editorială” la care s-a ajuns acolo. De aceea ce a putut scoate pe gură Carmen Avram pentru „privilegiul” de a reprezenta cu „emoţie patriotică” ţara la Bruxelles, în cea mai plictisitoare slujbă pe care ai putea-o avea ca ziarist, este deasupra oricărei imaginaţii perverse şi cred că e musai a fi amendată: „Am prins drag de PSD în 2016. Am intrat în politică după un speech fabulos al Vioricăi Dăncilă”, „...am început să simt pentru el lucruri pe care n-am crezut că pot să le simt”.

„Frumoasele” cuvinte ar fi putut suna chiar mişcător în gura unui maistru strungar care s-a hotărât să intre în politică. După tipicul proletcultist „de Sahia”: Clasa muncitoare impresionată de realizările partidului. Dar să joci într-un teatru atât de greţos admiraţia pentru „proasta ţării”, se cheamă că nu ai stomac şi nici un pic de etică. E ca şi cum te-ai îndrăgostit de Râmaru pentru că a spus „Tatăl Nostru” înainte de a fi executat..

Spun asta pentru că doamna Avram nu este inocentă în ceea ce priveşte ţara asta, taman prin natura meseriei ei. Iar emisiunile ei despre jalnica administraţie a ţării sunt cel mai bun argument că ştie bine că 20 de ani, din cei 29 de ani de eşec al acestei ţări, aparţin PSDeului. Da, din '89, începând cu FSNeul (ză mazăr and ză fazăr of ză PSD) sunt 20 de ani in care acest partid a guvernat ţara in toate poziţiile şi alianţele. (mă ierţi, dragă Adrian Ursu, te cred că te simţi ca Andi Moisescu, dar cunoscându-mă, mă inţelegi că scriu din pură indignare. Oliviei îi respect lupta şi soţul. Nevestei tale, doar emisiunile)

Vorbeam cu un parlamentar PSD, la „ţigara de după” o emisiune teve, despre ce nu vorbesc politicienii la teve. Şi-mi spunea două lucruri perfect reale: „Noi fără Antena 3 şi Tăriceanu am belit p..a!”. Răspunsul meu a fost: „Oricum aţi belit p..a!”.

CITEȘTE ȘI: NU ignora aceste sunete la maşină! Sunt semnele că trebuie să mergi urgent la service

Întorcându-ne la PNL şi la patriotul cu batistă, Rareş Bogdan, care se plângea mai deunăzi că „partidul nu-l promovează destul”, aici lucrurile sunt la fel de „incestuoase”.

Rareş este pe sticlă dintr-un singur motiv, altul decât acela al megalomaniei sale: Pentru că Guşă, fantoma trimisă de serviciile secrete să-i fure lui SOV televiziunea cu acte false şi judecător la dispoziţie (prima încercare a fost a lui Sebastian Ghiţă, care a smuls jumătate din ea) l-a adus de la Cluj pentru simplul motiv că Rareş este fostul coleg de şcoală al lui Helvig şi că face parte din Grupul de la Cluj (majoritatea ofiţeri acoperiţi). Televizunea a fost şi este protejată de la faliment şi ţinută împotriva legii în insolvenţă doar pentru că aşa a vrut SRIul şi ANAFul - care este tot SRIul.

Că PNLeul nu mai are nici o figură remarcabilă în spaţiul public este al doilea motiv pentru care Rareş Bogdan este primul pe lista PNL.

Bunăoară, avem o alianţă de tip „Titanic Falş” între două foste mari partide cu două foste mari televiziuni. Restul e gargară", scrie Liviu Mihaiu.