Liviu Pleșoianu copiază modelul lui Klaus Iohannis: strategie asemănătoare, înaintea alegerilor prezidențiale

Deputatul PSD, Liviu Pleșoianu, a anunțat că va candida la alegerile prezidențiale din noiembrie 2019, iar dacă nu va fi susținut de partid o va face pe cont propriu.

”Merg până la capăt. Mulți îmi transmit, de mai bine de un an, mesaje în care mă încurajează să candidez la alegerile prezidențiale din acest an. Ca să fie lucrurile clare, o spun acum: Da, voi candida la alegerile prezidențiale din acest an! Vreau foarte mult să ofer o alternativă sănătoasă, un exemplu”, a spus Liviu Pleșoianu.

În pregătirea campaniei, Pleșoianu copiază strategia lui Klaus Iohannis din 2014. Pleșoianu și-a lansat cartea ”România - Țara unui vis posibil”. În perioada alegerilor prezidențiale din 2014, Klaus Iohannis și-a lansat cartea ”Pas cu pas”.

Cartea lui Liviu Pleșoianu este deja disponibilă online și urmează să fie lansată și în varianta tipărită.