Liviu Pleșoianu reacționează dur la înțelegerea Iohannis - Trump: Românii sunt pe cale să-și dea resursele aproape gratis

Deputatul PSD Liviu Pleșoianu a apreciat marți că la Casa Albă s-a bătut palma pentru ca România să-și dea resursele naturale aproape gratis.

„Pasajul esențial din comunicatul de presă al Casei Albe, dat publicității chiar acum: "SUA vor colabora cu România pentru a îmbunătăți climatul investițional și pentru a ajuta țara să-și folosească mai bine vastele resurse de gaze naturale"...

Mda... Am luptat, CÂȚIVA, cu toată forța astfel încât Legea Offshore să nu fie un dezastru pentru România! Am făcut tot ce a ținut de mine în Parlament. Dan Chitic a făcut tot ce a ținut de el în afara Parlamentului astfel încât românii să priceapă că suntem pe cale să ne dăm resursele aproape gratis. Câțiva am fost...

Mie mi-e foarte clar despre ce e vorba, de fapt, azi...

Fie să FIM! E timpul ca în România să se mai facă auzită și... România! E timpul ca toate forțele naționale să-și dea mâna, dincolo de orgolii și alte interese conjuncturale!”, a scris Pleșoianu pe Facebook.

Citește AICI Declarația comună semnată de Klaus Iohannis și Donald Trump la întâlnirea de la Washington.

