Liviu Pleșoianu îl SOMEAZĂ pe Călin Popescu Tăriceanu: Trebuie, în numele ADEVĂRULUI și conform Constituției

Senatorul Liviu Pleșoianu reacționează dur după ce liderul ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, a declarat că Ambasadorul României la Washinton, George Maior, nu poate fi schimbat din funcție de ministrul de Externe, Teodor Meleșcanu.

"Domnule Tăriceanu, în numele ADEVĂRULUI: conform Constituției, propunerea de rechemare a lui Maior trebuie să vină de la ministrul dvs. Meleșcanu!

Tăriceanu: „Sigur că George Maior ar trebui schimbat din funcţie, dar, din păcate, această decizie nu aparţine ministrului de Externe!”

Domnule Tăriceanu, am convingerea că știți foarte bine care este procedura prevăzută de Constituția României, art. 91, alin. (2): „Preşedintele, la propunerea Guvernului, acreditează şi recheamă reprezentanţii diplomatici ai României”. Spuneți că decizia rechemării lui Maior e la Iohannis. O fi, dar până la Iohannis e nevoie mai întâi ca ministrul dumneavoastră, domnul Meleșcanu, să propună rechemarea acestuia.

Și acum, domnule Tăriceanu... nu pot să nu repet public faptul că i-am cerut tot PUBLIC de cel puțin cinci ori ministrului ALDE Meleșcanu să propună rechemarea lui Maior!

Prima oară, am formulat această solicitare chiar în cadrul audierii PUBLICE a distinsului George Maior la Comisia de anchetă „Sufrageria lui Oprea”, atunci când sfida Parlamentul și poporul român refuzând să răspundă la întrebări.

Imediat după aceea, am formulat solicitare scrisă, iar domnul Meleșcanu mi-a răspuns că așteaptă raportul final al Comisiei.

I-am scris din nou, spunându-i că nu avem cum să elaborăm un raport final tocmai pentru că ambasadorul Maior obstrucționează activitatea Comisiei împiedicându-ne să aflăm adevărul.

...Apoi, după votarea raportului final (în cadrul căruia au fost cuprinse și concluziile mele, la finele cărora îi ceream iarăși ministrului ALDE Meleșcanu să propună rechemarea lui Maior), a urmat o liniște totală și absolut asurzitoare la nivelul ministerului de Externe.

...După izbucnirea celui de-al doilea scandal, cel al protocoalelor secrete pe care și-a pus semnătura distinsul Maior, jurnaliștii l-au întrebat pe ministrul ALDE Meleșcanu chiar în Parlament (luna iunie, anul curent) ce intenționează să facă. Iar domnul Maior a răspuns absolut halucinant: „Activitatea dânsului în calitate de director al SRI nu are nicio legătură cu actuala funcţie pe care o are în MAE, calitatea de ambasador al României la Washington”. Evident, am solicitat apoi iarăși emiterea propunerii de rechemare a lui Maior...

...Știți cum a răspuns ministrul dvs., domnule Tăriceanu? EXACT ca purtătoarea de cuvânt a DNA, distinsa Săplăcan. Întrebată de jurnaliștii de la România Liberă cum comentează DNA confirmarea prezenței distinsei Kovesi în Sufrageria lui Oprea, în seara turului II al alegerilor prezidențiale din 2009, purtătoarea de cuvânt a DNA a răspuns așa: „Noi avem poziţii publice legate de activitatea DNA. În 2009, doamna Kovesi era Procuror General”!

Ministrul ALDE Meleșcanu a răspund EXACT ca purtătoarea de cuvânt a DNA, domnule Tăriceanu! Acesta este ADEVĂRUL, așa cum ADEVĂRUL LEGII FUNDAMENTALE este acesta: Constituția României, art. 91, alin. (2) – „Preşedintele, la propunerea Guvernului, acreditează şi recheamă reprezentanţii diplomatici ai României”.

Înțeleg că doriți o Comisie de anchetă parlamentară referitoare la protocoalele secrete. Sunt de acord, e necesară și, dacă se face și voi face parte din ea, va fi o experiență de neuitat pentru toți cei care vor veni la audieri!... DAR vă întreb, domnule Tăriceanu, ce rost are să mai facem o Comisie, câtă vreme ministrul dvs. n-a întreprins nimic din ce era absolut firesc să întreprindă după ce au fost publicate concluziile celeilalte Comisii („Sufrageria lui Oprea”)? Ce rost are să mai înființăm o Comisie pentru protocoalele secrete, câtă vreme știm clar că Maior le-a semnat, iar ministrul dvs., ministrul ALDE Meleșcanu nu face absolut nimic, ba ne mai și sfidează LOGICA și BUNUL-SIMȚ spunându-ne că ce a făcut Maior ca Director al SRI nu are nicio legătură cu ce face acum ca ambasador, de parcă ar exista două entități diferite – Maior 1 și Maior 2!??

E și va fi tot mai greu cu mine în politica românească, domnule Tăriceanu... V-o spune unul dintre cei 508.572 de alegători care v-au votat în turul I al prezidențialelor din 2014!", scrie Liviu Pleșoianu pe Facebook.