Liviu Pop, prima REACȚIE după ce a fost AGRESAT în plină stradă de Marian Ceaușescu - Poliția a ajuns după 15 minute de la apelul la 112

"Politician corupt, analfabet. De ce sunteți, mă, escroci?" - așa sună câteva din jignirile încasate de senatorul PSD Liviu Pop, în fața unei televiziuni, de la protestatarul Marian Ceuașeșescu, care seară de seara agresează politicienii PSD și ALDE prezenți la emisiuni la diverse posturi TV. Poliția a ajuns la 15 minute de la apelul la 112 și nu a amendat pe nimeni, pe motiv că nu a găsit protestatarul la fața locului. Imaginile cu agresiunea sunt prezente pe Facebook.

"Este cum mă așteptam. Am mai avut un moment de genul acesta când același personaj a folosit aceleași cuvinte. Am sunat la 112. E înregistrată toată conversația pe care o aveam cu poliția care a ajuns după 15 minute. Nu cred că sunt eu cel mai important om din țară, dar așa am ajuns după 30 de ani de la Revoluție? Nu știu dacă merită să fac plângere penală sau nu să fac acest lucru. Cei de la 112 m-au întrebat unde sunt, au identificat locul cu greu și m-au întrebat cum arată. Au ajuns după 15 minute și mi-au spus că nu l-au mai găsit acolo", a declarat Liviu Pop.