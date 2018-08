Liviu Pop susține că postarea în care SUA, Germania, Austria şi Olanda apar drept gândaci nu îi aparţine, ci a fost preluată de pe un site

Senatorul PSD Liviu Pop a afirmat joi seară, la Antena 3, că postarea sa de pe Facebook în care America, Germania, Olanda şi Austria apar înfăţişate ca gândaci care invadeazî România nu îi aparţine, ci a fost preluată de pe un site pe care îl urmăreşte. În acest comtext, Pop s-a declarat “prooccidental” şi a susţinut că partidul din care face parte “va ridica vizele” pentru româniii care călătoresc în SUA, scrie news.ro.

Liviu Pop l-a criticat joi seară, la Antena 3, pe preşedintele Klaus Iohannis, spunând că, de când a fost ales în funcţia de şef al statului, nu a discutat niciodată despre vizele de care cetăţenii români au nevoie pentru a intra în SUA.

“Sunt foarte mulţi români care apelează la cetăţeni maghiară tocmai pentru a intra şi a ieşi către Statele Unite fără viză”, a afirmat Liviu Pop.

El a spus că “nu e urât din partea” românilor care procedează astfel, ci “e urât din partea preşedintelui", care nu a făcut nimic în acest sens în cei trei ani şi jumătate de mandat.

În momentul în care moderatorul emsiunii a catalogat drept “gafă” fotografia pe care a postat-o pe Facebook, Liviu Pop a spus că demersul său a fost interpretat greşit şi că postarea nu îi aparţine, ci doar a preluat-o de pe un site pe care îl urmăreşte.

“Din dragoste pentru preşedintele Iohannis, când am văzut aşa, cum arată postarea respectivă pe un site pe care-l urmăresc, am zis uite, este interesantă şi când am văzut cum postează, voiam să tai doar partea de sus, dar cum suntem cu plagiatorii am zis că lăsăm frumos, să se vadă tot, inclusiv de unde am preluat respectiva poză. Nu am nicio intenţie de a compara pe cineva, un stat, cu o persoană sau o persoană cu un animal sau cu o insectă, nu am intervenit absolut deloc pe postarea respectivă pentru că nu era a mea”, a spus Liviu Pop.

El s-a declarat "prooccidental, nu anti” şi a susţinut că PSD “va ridica vizele pentru români”.

Liviu Marian Pop a publicat pe pagina sa de Facebook un mesaj în care America, Germania, Olanda şi Austria sunt înfăţişate ca nişte gândaci care invadează România. În mesaj, Liviu Dragnea este prezentat cu mesajul: ”Stop! Gazele nu pleacă gratis din România”, iar preşedintele Klaus Iohannis cu mesajul: ”Păi te arestăm şi tot îl luăm”.