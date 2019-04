Lodovic Orban reacționează după distribuirea pliantelor cu informații false de la Cluj: 'Niște copilării'

Președintele PNL, Ludovic Orban, a vorbit la Europa FM despre scandalul izbucnit la Cluj, unde doi tineri din organizația liberală de tineret au împărțit mai multe pliante cu informații false în numele Alianței USR – PLUS.

„Chiar nu am avut cunoștință de acestă chestiune. Am înțeles că conducerea organizației de tineret a luat imediat o măsură … Dacă mai apare cîte o copilărie din partea mai știu eu cui, ele nu exprimă în niciun fel strategia și poziția partidului. Strategia Partidului Național Liberal este o strategie de luptă om la om pe tot terenul cu PSD. Serios, chiar nu am de ce să comentez niște copilării sau niște lucruri profund marginale care nu au nici o legătură cu strategia partidului și acțiunea la nivel național”, a spus Ludovic Orban în direct la Europa FM.