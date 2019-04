Liderii PNL, criticați în termeni duri după distribuirea pliantelor false: 'Este sau nu este hoție? Rareș Bogdan, Emil Boc, Daniel Buda, Alin Tișe?'

Scandalul pliantelor cu însemnele USR distribuite de tineri din PNL Cluj continuă. Parlamentarul USR, Mihai Goțiu, susține că o să fie depuse plângeri la Parchet și Poliție și se întreabă dacă nu cumva toată campania este coordonată de PNL.

„CAMPANIE MURDARĂ: D-lor Rareș Bogdan, Emil Boc, Ludovic Orban, Daniel Buda și Alin Tișe, ce spuneți de asta? Este sau nu este hoție? Așa se câștigă voturile cetățenilor cinstiți?

După ce aseară (joi) a fost publicată filmarea în care doi tineri sunt surprinși împărțind, pe o stradă din Cluj-Napoca, pliante care utilizează în mod ilegal siglele Alianței USR-PLUS, mai mulți utilizatori de Facebook, dar și surse din interiorul PNL susțin/ recunosc că ar fi vorba de doi dintre liderii locali ai organizației PNL de tineret!

Aștept o poziție oficială din partea conducerilor PNL (locală, respectiv centrală) în care aceste informații să fie confirmate sau infirmate. Iar dacă cei doi sunt, într-adevăr, lideri ai organizației locale de tineret a PNL aștept mai mult decât scuze și demiteri. În primul rând aștept explicații despre cine a coordonat această campanie, de către cine și cum a fost finanțată.

Știu că doare rău sondajul realizat, recent, de IRES, în care Alianța USR PLUS se plasează mult peste opțiunile de vot pentru PNL în Cluj-Napoca, dar competiția electorală nu justifică asemenea practici. Utilizarea fără drept a siglelor USR și PLUS este furt! Iar minciuna atribuită Alianței USR PLUS în pliantele cu pricina (cum că am susține avortul obligatoriu!) e o mizerie uriașă. Iar o campanie în care mii de asemenea fluturași au fost distribuiți pe străzile din Cluj-Napoca nu poate fi ”opera” doar a uneia sau a două persoane.

Desigur, vom depune sesizări la Parchet și Poliție și le vom pune la dispoziție înregistrarea. Păstrez o minimă speranță că informațiile legate de apartenența politică a celor implicați va fi infirmată și că această campanie murdară nu are girul și, mai mult, nu a fost finanțată și nu s-a desfășurat sub coordonarea totală a PNL. Dar până când se vor finaliza cercetările instituțiilor abilitate, aștept o poziție clară și fără echivoc a celor din conducerea PNL legată de această campanie”, a precizat parlamentarul Mihai Goțiu pe Facebook.

Tinerii care au distribuit pliante false în numele USR - PLUS au fost excluși din TNL.