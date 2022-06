Londra avertizează Europa: orașul Mariupol ar putea deveni un mare focar de holeră

Rusia se străduieşte să ofere servicii publice esenţiale populaţiei din teritoriile ocupate, iar oraşul portuar Mariupol este expus riscului izbucnirii unui focar major de holeră, a anunţat Ministerul britanic al Apărării în raportul zilnic de informaţii cu privire la războiul din Ucraina, pe Twitter.

Accesul la surse de apă potabilă a fost ”inconsecvent”, iar întreruperile majore ale serviciilor de telefonie şi internet continuă, se mai arată în comunicat.

Mariupolul este expus ”riscului izbucnirii unui focar major de holeră”, iar în Herson există un ”deficit critic” de medicamente, mai precizează comunicatul.

”Serviciile medicale din Mariupol sunt probabil deja aproape de colaps: un focar major de holeră în Mariupol va agrava această situaţie”, mai menţionează Ministerul britanic al Apărării.

Raportul a adăugat că luptele continuă în jurul Severodoneţkului, unde Rusia deţine din nou controlul asupra majorităţii oraşului, însă forţele ruse au înregistrat ”progrese mici” în eforturile de a încercui zona mai extinsă dinspre nord şi sud.

Ucraina a suferit o epidemie de holeră majoră în 1995 şi s-a confruntat cu alte focare mai mici de atunci, în special în jurul coastei Mării Azov, zonă care include Mariupolul.

