Loteria Română anunţă noi extrageri, iar la tragerea Loto 6/49, la categoria I, există un report de 4,28 milioane de lei

Loteria Română anunţă noi extrageri, duminică, iar la tragerea Loto 6/49, la categoria I, există un report de 4,28 milioane de lei.

”Duminică, 1 mai, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, după ce la tragerile loto de joi, 28 aprilie, Loteria Română a acordat 11.971 de căştiguri in valoare totală de peste 825.000 de lei. La Loto 6/49, la categoria I, este în joc un report în valoare de peste 4,28 milioane lei (aproximativ 867.000 de euro). La Noroc se înregistreaza un report cumulat in valoare de peste 4,2 milioane lei (peste 849.000 de euro)”, a transmis Loteria Română, conform news.ro.

La Joker, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 617.700 de lei (peste 124.800 de euro). La Noroc Plus avem un report cumulat in valoare de peste 71.000 de lei (peste 14.300 de euro).

La Super Noroc, este in joc un report cumulat in valoare de peste 67.400 de lei (peste 13.600 de euro).

La tragerea Loto 5/40 de joi, 28 aprilie, s-a castigat premiul de categoria I, in valoare de 141.041,60 de lei. Biletul norocos a fost jucat la o agentie din Ploiesti, judetul Prahova.

Şi la tragerea Joker de joi, 28.04.2022, s-a câştigat premiul de categoria a II-a în valoare de 76.011 de lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenţie din Craiova.