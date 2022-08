Loteria Română anunță un report uriaș la Loto 6/49. Câți bani puteți câștiga

Loteria Română anunţă un report la Loto 6/49, categoria I, de peste 1,56 milioane de euro.

”Duminica, 14 august, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de joi, 11 august, Loteria Română a acordat 15.770 de câştiguri în valoare totală de peste 725.500 de lei”, anunţă compania.

La Loto 6/49 se înregistreaza la categoria I un report în valoare de aproximativ 7,68 milioane de lei (peste 1,56 milioane de euro), iar la Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 5,1 milioane de lei (peste 1 milion de euro).

La Joker, la categoria I, este în joc un report in valoare de peste 5,78 milioane de lei (peste 1,17 milioane de euro), la categoria a II-a se înregistreaza un report în valoare de peste 392.700 de lei (aproximativ 80.000 de euro), iar la categoria a III-a un report in valoare de peste 75.000 de lei (peste 15.300 de euro). La Noroc Plus este in joc un report cumulat in valoare de aproximativ 23.000 de lei.

La Loto 5/40 se înregistreaza un report la categoria I în valoare de peste 261.400 de lei (peste 53.200 de euro), iar la categoria a II-a este in joc un report în valoare de peste 16.000 de lei. La Super Noroc se inregistreaza un report cumulat în valoare de peste 17.300 de lei.