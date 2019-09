Louis Vuitton va angaja mai mulţi francezi care să producă genţi

Louis Vuitton, principala marcă a celui mai mare grup mondial de produse de lux, LVMH, va angaja un număr suplimentar de 1.500 de salariaţi în Franţa până în 2022, în încercarea de a-şi majora producţia şi a veni în întâmpinarea cererii puternice venite de pe pieţe precum cea din China, informează Reuters, potrivit Agerpres.

În prezent, cea mai mare parte a genţilor Louis Vuitton sunt produse în Franţa, unde firma are aproximativ 4.300 de angajaţi în 16 ateliere de marochinărie. În următorii doi-trei ani compania intenţionează să angajeze alte 1.500 de persoane în condiţiile în care facilităţile actuale se apropie de capacitatea maximă şi are de gând să deschidă două noi ateliere de producţie.Joi, cu ocazia inaugurării celui de al 16-lea atelier din Franţa, la Beaulieu-Sur-Layon, în vestul Franţei, directorul general de la Louis Vuitton, Michael Burke a declarat că marca de lux ar putea deschide alte noi ateliere în vestul Franţei, o regiune care odată era specializată în producţia de pantofi, o activitate care în ultimii ani însă s-a redus."Cererea din China este excepţional de mare", a spus Burke cu ocazia inaugurării celui mai recent atelier, unde vor fi produse genţi de lux precum modelul 'Lock Me' care costă 2.970 de dolari.Vuitton are alte trei ateliere de producţie în SUA care se ocupă de piaţa americană. Însă Burke a subliniat că marca nu are intenţia de a-şi muta activităţile de producţie în China sau Asia pentru a fi mai aproape de o parte importantă din clienţii săi."De ce să schimbăm un model care funcţionează minunat?", s-a întrebat retoric şeful Louis Vuitton, adăugând că clienţii din Asia nu sunt interesaţi de produse realizate în acea regiune. "Este o strategie care se bazează pe ceea ce caută clienţii", a adăugat Burke.Cu o cifră de afaceri de peste 10 milioane de euro, Louis Vuitton realizează în prezent o treime din vânzări în rândul clientelei chineze, atât în China dar şi în străinătate.