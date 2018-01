Lovitura care o poate 'ÎNGROPA' pe Elena Udrea: Frații afacerișt din 'Gala Bute' au recunoscut acuzațiile și au încercat o înțelegere cu procurorii DNA

Vesti teribile pentru Elena Udrea! Fratii Adrian Gardean (53 de ani) si Miron-Dorel Gardean (59 de ani) au recunoscut la DNA ca i-ar fi dat mita fostului ministru si au vrut sa incheie cu anchetatorii un acord de recunoastere a vinovatiei, anunta Ziare.com. Procurorii DNA au propus o pedeapsa aspra, iar afaceristii au refuzat-o.

Adrian Gardean, administrator al Termogaz Company, si Miron-Dorel Gardean, actionar majoritar al aceleiasi companii, au fost trimisi in judecata de procurorii DNA pentru dare de mita, intr-un dosar disjuns din Gala Bute, in care fostul ministru al Dezvoltarii Elena Udrea a fost condamnata, in prima instanta, la sase ani de inchisoare. Decizia in cazul Gala Bute-Elena Udrea nu este definitiva.

In timpul anchetei, Adrian si Miron-Dorel Gardean au manifestat o atitudine sincera, au cooperat la stabilirea adevarului si la identificarea altor fapte de coruptie, potrivit procurorilor DNA care au instrumentat acest caz. Cazul se afla pe rolul Tribunalului Hunedoara in faza de Camera Preliminara, iar detaliile sunt din acest caz.

"În cursul anului 2010, inculpaţii Gărdean Adrian şi Gărdean Miron Dorel au promis şi transmis foloase materiale ministrului Dezvoltării Regionale şi Turismului de la acea dată, Udrea Elena Gabriela, pentru a asigura finanţarea la timp a unor contracte de lucrări încheiate de SC Termogaz Company SA cu mai multe unităţi administrativ - teritoriale în cadrul programului 'Schi pentru România'", se arată într-o sinteză a DNA privind dosarele soluţionate în decembrie 2017.

Potrivit anchetatorilor, transmiterea foloaselor s-a realizat în mod indirect, prin intermediul lui Ştefan Lungu, consilierul personal al ministrului, în baza unei înţelegeri încheiate în cursul anului 2010 de către Adrian Gărdean şi Ştefan Lungu, la care a aderat ulterior şi Dorel Gărdean.

"Ca urmare acestei înţelegeri, la datele de 24 august 2010 şi 20 decembrie 2010, cei doi inculpaţi au dispus transferul unor foloase în valoare totală de 695.367,06 lei, prin intermediul unor plăţi, către o societate controlată de Ştefan Lungu, care a fost interpusă în raporturile dintre Termogaz Company şi furnizorii obişnuiţi ai acesteia", se arată în comunicat.

Potrivit sursei citate, suma plătită cu titlul de foloase necuvenite reprezintă 10% din valoarea plăţilor efectuate de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului către unităţile administrativ - teritoriale Cavnic şi Borsec în contul lucrărilor realizate de SC Termogaz Company S.A.

Practic, Termogaz ar fi dat banii din presupusa mita catre firma Last Time Studio SRL, administrata formal de mama lui Stefan Lungu si controlata in realitate de consilierul Elenei Udrea. De exemplu, Last Time Studio SRL a achizitionat un post de transformare de la Electrotehno SRL Bacau cu pretul de 119.861,97 lei, in baza facturii nr. ETHF/2010066/25 august 2010. Imediat, Last Time Studio a revandut bunul catre Termogaz Company cu suma de 619.601,87 lei, in baza facturii nr. 166/23 august 2010.

Pretul a fost platit de Termogaz Company la data de 24 august 2010, folosind fondurile primite de la MDRT prin intermediul UAT Cavnic#. Last Time Studio a efectuat plata sumei de 119.861,97 lei catre Electrotehno SRL la data de 30 august 2010, iar diferenta a folosit-o pentru constituirea unui depozit bancar.

Banii care au ajuns in conturile firmei lui Lungu ar fi fost folosite, in parte, in folosul Elenei Udrea si al organizatiei Bucuresti a Partidului Democrat Liberal, condusa de aceasta. Lungu a explicat ca a facut aceste plati la solicitarea expresa a ministrului si a lui Anei Maria Topoliceanu, amica Elenei Udrea.

Astfel, la data de 20 septembrie 2010, Lungu a platit din contul Last Time Studio SRL suma de 19.659 RON catre New Consulting & Engineering Grup SRL. Plata reprezenta contravaloarea unor servicii de publicitate ce au fost ulterior prestate cu ocazia unui eveniment organizat la 21.11.2010, la Palatul Parlamentului. La data mentionata s-a desfasurat Consiliul de Coordonare al Organizatiei Bucuresti a PDL, cu ocazia caruia Elena Udrea a fost aleasa in functia de presedinte al acestei organizatii, iar sala a fost decorata cu printuri digitale de mari dimensiuni inscriptionate cu sigla partidului, realizate de catre angajatii New Consulting & Engineering Grup SRL.

In aceeasi zi, Lungu a platit din contul Last Time Studio S.R.L. suma de 71.920 lei catre XYZ Servicii Online SRL, societate care oferea un pachet de servicii de monitorizare a presei in mediul online. Asa cum rezulta din declaratiile fostului consilier, plata reprezenta contravaloarea accesului la aceste servicii, de care a beneficiat Elena Udrea in vederea desfasurarii activitatii politice.

De asemenea, in perioada 2010 - 2011, Stefan Lungu a realizat mai multe plati catre Total Media Prod SRL, in valoare totala de aproximativ 36.000 RON, in contul unor servicii de publicitate prestate catre Partidul Democrat Liberal, respectiv realizarea unor materiale promotionale inscriptionate cu sigla partidului.

In timpul procesului Gala Bute, Elena Udrea a negat vehement toate acuzatiile. In ultimul cuvant, ea a spus ca stia de practica mitei de 10% din contracte si ca a incurajat pe oricine din minister care afla de astfel de lucruri sa anunte DNA.

"Sper ca o parte din prejudecatile la adresa mea au fost sparte. Daca eram Elena Udrea, spune parchetul, era evident ca am intrat in politica si m-am dus in fruntea unui minister pentru a face fapte de coruptie si am construit un sistem piramidal format din oameni apropiati mie. Pe Nastasia nu l-am adus eu. Era din partea partidului. Lungu mi-a fost recomandat. Singurul om pe care l-am sustinut a fost Topoliceanu.

Nu i-am pus in functii-cheie ca sa imi vireze spaga, nimeni apropiat mie nu a ocupat o functie publica cu recomandarea mea. Stiam de practica celor 10%, stiam de incercarile oamenilor de afaceri de a ajunge in anturajul politicienilor, nu sunt complet nevinovati. Am preferat sa le dau lor dreptate, atat public, cat si in privat. Am spus public ca stiu ca se cer in general 10% si ca daca cineva din minister va face asa ceva, sa anunte DNA-ul", a mai spus Udrea.