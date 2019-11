Lovitură de proporții pentru PSD: Viorica Dăncilă a pierdut o armă grea la prezidențiale

Dupa ce a pierdut guvernarea, PSD a afirmat prin vocea majoritatii liderilor sai ca urmeaza o perioada de austeritate pentru romani, ca partidele de dreapta se pregatesc sa taie pensii si salarii si sa inghete majorarile programate sa aiba loc anii viitori.

Astfel, in campania prezidentiala PSD a distribuit alegatorilor in acest sens materiale de campanie (foto jos) in format de revista cu titlul „PSD Luptam pentru fiecare roman / Saracie si haos Celelalte partide sunt impotriva fiecarui roman”. In cuprins se afirma ca sute de mii de romani isi vor pierde serviciul pentru ca asa vor partidele de dreapta si ca celelalte partide vor sa taie pensiile, printre altele. Afirmatiile PSD sunt insotite de citate din Ludovic Orban, Dan Barna, Klaus Iohannis, Andrei Caramitru, Florin Cîțu și Dragoș Anastasiu prezentat drept „apropiat al lui Klaus Iohannis”. In oglinda, PSD a pus citate din Viorica Dăncilă.

In materialele distribuite de PSD scrie:

”Atentie: Pericol real de stopare a dezvoltarii tarii! Celelalte partide vor sa taie pensiile, salariile si beneficiile pentru antreprenori”

„Celelalte partide au hotarat ca 400.000 de bugetari sa fie concediati. Sute de mii de romani vor ramane, pana in 2020, fara locul de munca actual, doar pentru asa vor partidele de dreapta”

”Celelalte partide dispretuiesc bugetarii. Pe unii vor sa ii concedieze. Iar pentru restul vor sa taie salariile, sa le ia toate bonusurile pe care in mod corect le castiga astazi. Ei considera ca bugetarii sunt „praf” la locul de munca”

„Celelalte partide vor sa opreasca majorarile si chiar sa taie pensiile, pentru ca nu ii intereseaza de soarta celor in varsta si pentru ca nu stiu cum sa creasca veniturile romanilor”

„Celelalte partide vor ca mediul de afaceri sa fie slab si impovarat de taxe si impozite. Au pus gand rau specialistilor si companiilor din industria IT”

„Celelalte partide pregatesc dezastrul pentru inca o categorie de oamnei liberi si creativi ai Romaniei, cum sunt cei care obtine venituri din activitati independente. In cazul presedintelui-absent, nici nu se poate spune daca e nestiinta sau rea-vointa”

Liberalii au depus in judetul Timis o plangere cu privire la materialul impartit votantilor de PSD, iar Biroul Electoral Judetean Timis a admis-o si a dispus inlaturarea tuturor materialelor PSD din spatiul public pentru ca transmite „un mesaj electoral speculativ, defăimător”. PSD a depus contestatie la Bucuresti, la Biroul Electoral Central. BEC a respins definitiv contestatia PSD si a pastrat solutia initiala spunand despre materialele PSD ca „enunturile utilizate incalca limitele libertatii de exprimare si contravin ordinii de drept” si incalca inclusiv Constitutia Romaniei.

MATERIALUL DISTRIBUIT DE PSD: