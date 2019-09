Lovitură de teatru în dosarul în care Kovesi este inculpată: Ce a recunoscut George Maior (surse)

Fostul şef SRI, George Maior, a fost audiat pe 30 august, la Secţia pentru investigarea infracţiunilor din justiţie (SIIJ), în dosarul în care Laura Codruţa Kovesi este inculpată în legătură cu extrădarea lui Nicolae Popa. Audierea a avut loc la luni bune după prima citare, Maior refuzând de cel puţin două ori să se prezinte la SIIJ, invocând diverse motive legate de sănătate sau de agenda încărcată.

Potrivit unor surse judiciare, George Maior a recunoscut în faţa anchetatorilor că a ţinut legătura cu Sebastian Ghiţă în ultimii ani, inclusiv după momentul în care fostul deputat PSD a fugit din România. În dosarul în care a fost audiat Maior, Ghiţă este denunţător.

Sebastian Ghiţă, inculpat în mai multe dosare DNA, a fugit din ţară imediat după expirarea mandatului de parlamentar, nu înainte de a înregistra mai multe episoade video cu dezvăluiri despre relaţia pe care a avut-o cu şefi ai SRI şi cu Laura Codruţa Kovesi. După o perioadă în care nu s-a ştiut unde se află, Sebastian Ghiţă a fost localizat în Belgrad, unde se află şi în prezent.

De la Belgrad, Ghiţă a denunţat-o pe Laura Codruţa Kovesi la Parchetul General, susţinând că în 2011, la solicitarea lui Kovesi, pe atunci procuror general al României, a plătit închirierea avionului cu care a fost adus din Indonezia Nicolae Popa, condamnat în dosarul FNI. După operaţionalizarea SIIJ, dosarul a fost preluat de această Secţie.

Laura Codruţa Kovesi are calitatea de inculpat, fiind acuzată de abuz în serviciu, luare de mită şi mărturie mincinoasă. Pe 28 martie, Laura Codruţa Kovesi a fost plasată sub control judiciar, însă măsura a fost contestată în instanţă. Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a dispus ulterior revocarea măsurii controlului judiciar.

În acest dosar, au fost audiaţi deja fostul ministru de Interne Gabriel Oprea şi fostul prim-adjunct al Serviciului Român de Informaţii, Florian Coldea, ambii în calitate de martor.

După audierea la SIIJ, George Maior a declarat că "a fost o discuţie foarte bună cu doamna procuror". "Cred că am acoperit în calitate de martor tot contextul în care SRI s-a implicat pe bună dreptate în această operaţiune de succes, alături de alte state. Tot în calitate de martor, am precizat că nu am sesizat aspecte care să facă cumva obiectul vreunei infracţiuni din partea unor persoane care au fost implicate concret. Deci, a fost o audiere lămuritoare şi foarte bună. (...) Eu nu pot să comentez ce spune Sebastian Ghiţă, eu precizez lucruri pe care le ştiu în calitate de director al Serviciului Român de Informaţii şi, în acest context, SRI a fost extraordinar de eficient şi competent", a spus Maior, la ieşirea din sediul SIIJ.

Întrebat dacă a discutat la acel moment cu Laura Codruţa Kovesi despre extrădarea lui Popa, inclusiv în cadru neoficial, Maior a declarat: "Extrădarea s-a realizat în contextul clar, legal, definit de legislaţia românească şi rolul Ministerului Public este clar definit în acea legislaţie. (...) (Operaţiunea - n.r.) s-a realizat în contextul unui task force interinstituţional, lucru care sper să se realizeze şi în prezent. Comunicare pur instituţională. (...) Toate explicaţiile necesare au fost date în contextul acestei audieri şi se precizează exact cum s-a implicat SRI pentru realizarea acestei operaţiuni de succes."