Lovitură de teatru în Rusia: Fiica purtătorului de cuvânt al lui Putin se opune public războiului din Ucraina

Fiica purtătorului de cuvânt al președintelui Vladimir Putin a postat vineri un slogan împotriva războiului pe Instagram Live, potrivit mai multor relatări.

Elizaveta Peskova, în vârstă de 24 de ani, a postat „Nu războiului”, pe un fundal negru în povestea ei pe Instagram, potrivit unei capturi de ecran postate pe Twitter de postul rusesc TV Rain, potrivit businessinsider.com.

Acest slogan este scandarea principală folosită de protestatarii ruși pentru a se opune invaziilor din Ucraina.

Peskova este fiica lui Dmitri Peskov, cel mai proeminent purtător de cuvânt care lucrează pentru Kremlin. Peskov dă în mod obișnuit declarații care justifică acțiunile Rusiei și atacă SUA și aliații săi.

Francis Scarr, un reporter senior la BBC, a remarcat, de asemenea, postarea lui Peskova într-un tweet. La scurt timp după ce Scarr a postat captura de ecran, reporterul Washington Post Mary Ilyushina a spus că postarea a fost eliminată.

Este posibil ca incidentul să fie profund jenant pentru cercul mai larg al lui Peskov și Putin. Peskov este printre cei mai vizibili oameni din anturajul președintelui rus și a apărat ferm decizia de joi de a invada Ucraina.

Peskov a vorbit vineri despre „măsurile de răzbunare” din partea Rusiei ca reacție la sancțiunile recent impuse de Occident, potrivit agenției de știri de stat TASS.

Nu este prima dată când fiica lui Peskov provoacă intrigi politice. În 2019, a reieșit că a devenit stagiară pentru un europarlamentar de dreapta, Aymeric Chauprade. Peskova nu a răspuns imediat solicitării de comentarii.

