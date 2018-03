Lovitură de teatru! Lobby-stul care l-a dus pe Dragnea la Trump dă în judecată publicaţia HotNews şi pe jurnalistul Dan Tăpălagă

Lobby-stul şi omul de afaceri Elliott Broidy, semnatarul invitaţiei în baza căreia Liviu Dragnea şi Sorin Grindeanu au participat la o masă organizată la Trump International Hotel de preşedintele SUA, anunţă că dă în judecată publicaţia HotNews.ro şi pe jurnalistul Dan Tăpălagă. Tăpălagă şi HotNews.ro au scris în ultima perioadă mai multe articole despre relaţiile lui Dragnea cu Broidy, despre contractele de armament câştigate de compania americanului cu Ministerul Apărării Naţionale şi despre o presupusă solicitare a omului de afaceri, către un parlamentar american, să nu discute cu şefa DNA în timpul unei vizite la Bucureşti.

"In ultima perioada site-ul hotnews.ro si fostul sau Editor Coordonator si reporter Dan Tapalaga, au publicat o serie de articole defaimatoare despre Dl. Elliott Broidy, aparute atat in Romania, dar si in afara Romaniei. Aceste articole recente si afirmatiile subsecvente contin in acelasi timp informatii gresite, false, manipulatorii, precum si omisiuni grave, intr-o maniera ce pare realizata cu obiectivul de a-i afecta D-lui Broidy reputatia.

Suntem extrem de preocupati de aceste atacuri repetate si bazate pe falsuri impotriva clientului nostru. In aceeasi masura, clientul nostru este preocupat de efectele acestor articole asupra securitatii nationale ale tarii dvs., Romania, si de motivele publicarii afirmatiilor false si defaimatoare.

In lumina celor de mai sus, dl. Broidy a initiat procedurile legale impotriva hotnews.ro si a dl. Tapalaga in asa fel incat partile implicate sa fie responsabilizate pentru actiunile lor. Dl. Broidy va continua cu aceeasi determinare sa se apere, atat ca persoana, cat si afacerile domniei sale, prin toate mijloacele legale posibile impotriva tuturor atacurilor false si defaimatoare, cu atat mai mult atunci cand acestea pot genera pierderi pe o scara mai larga", este mesajul remis redacţiei stiripesurse.ro de Matthew S. Salerno, din partea firmei de consultanţă legală internaţională Latham & Watkins LLP.

Presa din SUA a scris despre controversatele legături pe care celebrul lobby-ist Elliot Broidy le-ar avea cu oamenii politici din România. Elliott Broidy este cel care i-a invitat pe liderul PSD şi pe fostul premier la ceremonia de învestire a lui Donald Trump, din ianuarie 2017. Ulterior, Broidy a deschis o filială a fimei sale și în România, iar în scurt timp a câștigat două contracte de armanent cu Ministerul Apărării Naționale.

Broidy a înlesnit contacte şi deplasări în SUA ale unor politicieni străini care l-ar fi ajutat să încheie contracte, mai notează publicaţia The New York Times, menţionând şi 'invitaţia la un party la hotelul din Washington al lui Trump pentru un parlamentar român acuzat de corupţie, care a postat pe Facebook o fotografie cu preşedintele'. Sute de pagini din mailuri despre contactele şi afacerile lui Broidy au fost oferite publicaţiei The Times de către un grup anonim ce se declară ostil lobby-ului prin care Broidy susţine politicile americane în Orientul Mijlociu.

Broidy i-ar fi trimis un email unui oficial de la Washington în care îl sfătuia să anuleze o întâlnire cu Laura Codruța Kovesi sub pretextul că ar urma să fie înlăturată de la șefia DNA. Elliott Broidy i-a trimis un email lui Ed Royce, președintele Comisiei de Afaceri Externe din Camera Reprezentanților, în data de 8 august 2017, în care îi atrăgea atenția că nu ar trebui să se întâlnească la București cu Laura Codruța Kovesi.

