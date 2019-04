Lovitură din Parlamentul European pentru Guvernul Dăncilă: Viorel Ștefan, propus la Curtea Europeană de Conturi, RESPINS

Comisia de control bugetar (CONT) a Parlamentului European a respins, luni, propunerea Guvernului Dăncilă pentru poziţia de membru al Curţii Europene de Conturi. Deşi nu a avut niciun contracandidat, vicepremierul Viorel Ştefan, candidatul propus de guvernul României, nu a reuşit să convingă comisia, a anunţat pe Facebook, europarlamentarul PNL, Siegfried Mureşan.

„Cel mai mare eșec al Președinției române a Uniunii Europene. Parlamentul European a respins candidatul propus de Guvernul Dăncilă la Curtea de Conturi

Comisia de control bugetar (CONT) a Parlamentului European a respins mai devreme propunerea Guvernului Dăncilă pentru poziția de membru al Curții Europene de Conturi. Candidatul propus de Guvernul Dăncilă a fost Viorel Ștefan, viceprim-ministru fără portofoliu în Guvernul Dăncilă și membru vechi al PSD Galați. România nu pierde această poziție, ea poate fi ocupată de îndată ce Guvernul României va propune un candidat care să corespundă criteriilor de competență și să convingă europarlamentarii din Comisia de control bugetar.

Vedem că Guvernul României nu reușește să obțină nimic în Europa, deși deține președinția rotativă a Uniunii Europene. Locul de membru în Curtea de Conturi care s-a supus astăzi la vot era destinat țării noastre, Viorel Ștefan nu a concurat cu vreun alt candidat din alt stat membru, nu a existat contracandidat. Cu toate acestea, candidatul Guvernului Dăncilă nu a reușit să convingă. Guvernul Dăncilă nu reușește să obțină nici măcar ceea ce se cuvine de drept țării noastre.

A avut 8 voturi pentru și 12 voturi împotrivă. Votul a fost secret, dar numărul de voturi de fiecare parte confirmă că au votat împotriva sa colegi din mai multe grupuri politice, inclusiv din ALDE.

Menționez că am fost în sală la momentul votului, am urmărit sesiunea de vot, dar nu am votat de vreme de ce au fost prezenți suficienți membri plini și membri supleanți din Comisia CONT, eu nefiind membru în comisia respectivă.”, scrie Mureșan pe Facebook.