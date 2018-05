Lovitură dură pentru marele opozant al lui Trump - Procurorul New York-ului, constrâns să-și dea demisia

Procurorul statului New York, Eric Schneiderman, şi-a anunţat luni demisia, la doar câteva ore după apariţia în presă a unor mărturii ale unor foste partenere care îl acuză de violenţe şi ameninţări, lucru pe care el îl respinge, relatează AFP, conform agerpres.ro.

Eric Schneiderman a spus că aceste acuzaţii, deşi nu sunt legate de activităţile sale profesionale, l-ar "împiedica să conducă procuratura în această perioadă critică" şi şi-a anunţat demisia, care va intra în vigoare marţi seară.Este o lovitură dură pentru acest procuror democrat, mare opozant al lui Donald Trump. El s-a implicat judiciar în mişcarea #MeToo, împotriva hărţuirilor sexuale în mediul profesional, apărută în urma scandalului Weinstein.Serviciile sale s-au implicat direct în procesul de redresare al Weinstein Company, studioul producătorului decăzut Harvey Weinstein, acuzat de hărţuire şi agresiune sexuală de peste o sută de femei.

Procuratura a respins un plan de redresare pe care l-a considerat insuficient de favorabil presupuselor victime ale lui Harvey Weinstein, studioul sfârşind prin a-şi declara falimentul.



Într-un articol publicat luni pe site-ul săptămânalului The New Yorker, două femei au depus deschis mărturie împotriva lui Eric Schneiderman, în timp ce alte două au vorbit sub acoperirea anonimatului despre presupuse fapte.



Unul dintre cei doi autori ai articolului este jurnalistul şi scriitorul Ronan Farrow, fiul Miei Farrow şi al lui Woody Allen şi câştigător al Premiului Pulitzer pentru articolul său despre producătorul decăzut Harvey Weinstein în aceeaşi revistă, la mijlocul lunii octombrie.



Manning Barish spune că a avut o legătură cu procurorul statului New York între vara lui 2013 şi sfârşitul anului 2015.



Tanya Selvaratnam, cealaltă femeie identificată în articol, a explicat la rândul său că a format un cuplu cu Eric Schneiderman între vara lui 2016 şi toamna lui 2017.



Cele două presupuse victime povestesc că fostul senator democrat din statul New York le-a plesnit violent de mai multe ori atunci când acesta era sub influenţa băuturilor alcoolice.



El ar fi mimat chiar că le sugrumă, manifestare pe care ele o descriu ca o dorinţă de dominare fizică şi psihologică.



Un comportament pe care fiecare din cele două femei spune că nu l-a cerut, afirmând că au protestat violent după ce au fost supuse la ceea ce ele numesc agresiune fizică.

Eric Schneiderman le-ar fi ameninţat de asemenea cu moartea dacă l-ar fi părăsit.



Nici una dintre femei nu a vorbit despre vreo agresiune sexuală.



"În intimitatea relaţiilor private, am luat parte la două jocuri de rol şi la alte activităţi sexuale consensuale", a spus procurorul statului New York într-o declaraţia transmisă AFP de un purtător de cuvânt.



"Nu am agresat pe nimeni. Nu am avut niciodată vreo relaţie sexuală neconsimţită, care reprezintă o linie pe care nu aş încălca-o niciodată", a adăugat el.



Un purtător de cuvânt al poliţiei din New York a transmis luni că nu a fost depusă nicio plângere împotriva lui Eric Schneiderman.



Purtătorul de cuvânt a precizat că, dacă poliţia va fi sesizată de o presupusă victimă, aceasta va examina 'metodic' dosarul.



Ales procuror în 2010, Eric Schneiderman a devenit, de la venirea lui Donald Trump la Casa Albă, unul dintre cei mai activi opozanţi ai acestuia din cadrul sistemului judiciar american.



El a iniţiat numeroase acţiuni în justiţie pentru a contracara măsuri ale administraţiei Trump, în special în privinţa climei, imigraţiei sau neutralităţii internetului.