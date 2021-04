Lovitură pe scena politică: Teodora Desagă, candidatul susținut de PMP și USR la Primăria Bragadiru

În orașul Bragadiru, județ Ilfov, vor avea loc alegeri locale, asta pentru că fostul primar a fost condamnat la închisoare cu executare. În prezent consilier local, Teodora Desagă este candidatul susținut de PMP și USR pentru funcția de primar al orașului.

”USR și PMP ÎMPREUNĂ PENTRU BRAGADIRU

Teodora DESAGĂ candidat unic pentru PRIMĂRIE!

Organizațiile locale ale USR și PMP din Orașul Bragadiru, Județul Ilfov au hotărât formarea la nivel local a alianței electorale “Împreună pentru Bragadiru”, pentru susținerea comună a candidaturii actualului consilier local, Teodora-Alexandra DESAGĂ, la funcția de PRIMAR al orașului, în contextul alegerilor locale parțiale din acest an.

După 12 ani de conducere a aceluiași primar, multe promisiuni electorale încălcate și o nemulțumire crescândă în rândul locuitorilor orașului, tot mai mulți cetățeni își doresc o schimbare. Credem că, doar punând interesul locuitorilor pe primul plan, vom transforma orașul nostru în acasă. Prin această alianță electorală dăm și mai multă forță singurului candidat cinstit și priceput în administrație, lipsit de interese de afaceri, aproape de oamenii care iubesc acest oraș și capabil acum să îi învingă pe cei care afectează calitatea vieții în orașul nostru.

“Comunitatea noastră a primit o nouă șansă de a face schimbarea mult așteptată în Primărie. Experiența din toamna trecută și îndemnul vecinilor noștri ne-au încurajat ca împreună să perseverăm în dorința de schimbare în administrația publică locală, solidaritatea fiind importantă în coeziunea comunității. De această dată sper ca mesajele noastre să fie ascultate de și mai mulți cetățeni decât cei prezenți la vot pe 27 septembrie 2020. Este esențial ca locuitorii orașului nostru să își stabilească domiciliul sau reședința în Bragadiru și să meargă în număr cât mai mare la vot în ziua alegerilor.

Împreună avem șansa să îi trimitem definitiv acasă pe cei care au autorizat construcții ilegale fără infrastructură și utilități publice, distrugând calitatea vieții oamenilor onești și șansa copiilor la educație în unități de învățământ în apropierea casei. Depinde doar de noi să facem schimbarea! Depinde de implicarea fiecăruia dintre noi!,” a declarat Teodora Desagă, candidatul alianței la funcția de Primar și președinte al Organizației Locale PMP Bragadiru.

“La alegerile locale din septembrie 2020, ne-ați transmis un mesaj important, acela de a ne uni forțele pentru a schimba lucrurile în orașul nostru! Am înțeles mesajul dumneavoastră, am analizat atent și am decis să mergem Împreună pentru Bragadiru!”, a declarat Anton Pițigoi, președintele Filialei Locale USR Bragadiru.

Reprezentanții organizațiilor locale USR și PMP își asumă împreună o guvernare locală bazată pe principii precum respect față de cetățean, transparență decizională și responsabilitate financiară.

Vă reamintim că la alegerile din 27 septembrie 2020, USR și PMP au candidat separat, Teodora Desagă clasându-se pe locul al doilea. Mandatul a fost câștigat de primarul în funcție de 12 ani, condamnat definitiv la închisoare cu executare în ianuarie 2021, motiv pentru care se organizează alegeri parțiale în acest an.”, arată un comunicat al PMP și USR.