Lovitură pentru Donald Trump cu câteva luni înainte de alegeri: cartea lui John Bolton va putea fi scoasă pe piaţă

Judecătorul Royce Lamberth, de la tribunalul din Washington, a respins o solicitare a administraţiei Trump de blocare a apariţiei cărţii de memorii a lui John Bolton, fost consilier al preşedintelui american, relatează AFP.

Bolton şi-a pus ţara în pericol şi a făcut să apară un risc legat de siguranţa naţională, dar guvernul nu a reuşit să demonstreze că o interdicţie ar împiedica daune ireparabile, a spus Royce Lamberth. “Astfel, solicitarea sa este respinsă”, a adăugat Lamberth.

Judecătorul a menţionat că deja conţinutul cărţii este cunoscut, fragmente apărând în presă. În plus, peste 200.000 de exemplare au fost trimise deja la librării de pe teritoriul SUA.

Lamberth a adăugat însă şi că Bolton nu pare să fi cerut autorizaţia scrisă a Casei Albe înainte de publicarea cărţii, care ar fi certificat faptul că în carte nu există “informaţii clasificate”.

Donald Trump a reacţionat pe Twitter, el considerând ceea ce s-a întâmplat o victorie, în contextul precizărilor judecătorului şi faptului că este deja cunoscut conţinutul cărţii. “Bolton a încălcat legea şi i s-a spus asta, iar preţul va fi unul mare. Îi place să lanseze bombe asupra oamenilor şi să îi omoare. Acum bombele vor cădea pe el”, a notat Trump.

John Bolton, fost consilier al lui Trump, urmează să-şi lanseze marţi o carte de memorii în care îl prezintă pe Donald Trump inapt de funcţia de preşedinte şi îl acuză de faptul că a cerut ajutorul omologului său chinez Xi Jinping pentru a fi reales în noiembrie. Potrivit presei Bolton prezintă, în cartea sa de memorii "The Room Where It Happened", un preşedinte prost sfătuit, fascinat de autocraţi şi obsedat de realegerea sa, cu riscul de a pune în pericol Statele Unite.