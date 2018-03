Lovitură pentru familia lui Șerban Huidu: Socrul său, fost senator, este urmărit penal

Matei Vintilă, socrul lui Serban Huidu, este urmărit penal de Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 5 pentru infracțiunea de înșelăciune. În dosarul fostului senator de Vâlcea se cercetează și alte fapte penale: fals în înscrisuri sub semnătură privată, fals intelectual, fals în declarații și evaziune fiscală.

Față de aceste fapte, procurorii au demarat începerea urmăririi penale "in rem". Ceea ce înseamnă că momentan se cercetează doar exclusiv fapte penale, nu și persoane. În practică, urmărirea penală "in rem" precede urmăririi penale "in personam". Asta în cazul în care există suspiciuni legate de posibilul făptuitor. Alături de Matei Vintilă, în dosar mai apare un intimat, D. Romeo Cristian, anunță Cancan.ro.